شكرا لقرائتكم خبر عن لو جالك انتفاخ فى العيد.. أطعمة لازم تبعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإكثار فى تناول الطعام الدسم وخصوصا فى عيد الأضحى قد يسبب الانتفاخ الشديد والحموضة ، فتتميز أكلات عيد الأضحى باللحوم والدهون الكثيرة، لذلك ينصح دائما بالحد من تناول هذه الأطعم مع تجنب بعض الأطعمة التى تسبب الانتفاخ، وحسب ما ذكره موقع helthy فهى:

-منتجات الألبان

منتجات الألبان مثل الجبن والحليب تسبب مشكلة كبيرة لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ولا يمكنهم هضم اللاكتوز، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ، من الضروري تجنب المنتجات التي تحتوي على الحليب لتجنب الغازات.

-البقوليات

البقوليات مثل الفاصوليا والحمص وغيرها غنية بالألياف المفيدة للغاية لصحة الأمعاء ، ولكن تناولها بانتظام يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والغازات الشديدة ، حيث يصعب هضمها.

-الخضراوات الصليبية

البروكلي والقرنبيط والملفوف من الخضراوات التى تسبب الانتفاخ لذلك ينصح بتجنبها إذا كنت تعانى من مشاكل فى الهضم والتعرض للانتفاخ.

فقد يسبب الحليب عسر الهضم للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

-المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من الغازات ويمكن أن تزيد الضغط في المعدة وتساهم في الانتفاخ.

-المقليات

الأطعمة المقلية والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون تسبب الانتفاخ وعسر الهضم ، لذلك ينصح بتجنبها واستبدالها بالأطعمة الخفيفة والخضراوات .