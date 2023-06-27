شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى نقص فيتامين ب 12 إلى الشعور بالتعب؟ نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي يدعم العديد من وظائف الجسم، يلعب دورًا مهمًا في العديد من الجوانب الصحية ، مثل صنع الحمض النووي ، وإنتاج خلايا الدم الحمراء (RBCs) ، ويساعد في زيادة التمثيل الغذائي ، ونمو الخلايا العصبية والدماغية.
وفقا لموقع " prevention"، نقص فيتامين B12 يمكن أن يسبب فقر الدم وقد يؤدي إلى تلف لا يمكن إصلاحه في الجهاز العصبي.تأثير فيتامين ب 12 على صحة الأعصاب
فيتامين ب 12 ، المعروف أيضًا باسم كوبالامين، يعزز صحة الأعصاب. يلعب دورًا مهمًا في تجديد الألياف العصبية وإصلاح تلف الأعصاب، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة ، فإن نقص فيتامين ب 12 معروف سريريًا بأنه مرتبط بالاضطرابات العصبية ، مثل الخرف وضعف الإدراك والاكتئاب.
نقص فيتامين ب 12 قد يتسبب في إزالة الميالين من الأعصاب في الجهاز العصبي المحيطي والمركزي، وقد ارتبط بالاعتلال العصبي المحيطي ، وفقدان الإحساس في الأعصاب الطرفية ، وضعف الأطراف السفلية عند كبار السن."
وجدت دراسة أخرى نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن نقص فيتامين ب 12 الحاد يمكن أن يؤدي إلى "ضرر عصبي دائم".الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب 12
يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب 12 إلى عدة أعراض. وتشمل هذه:
- ضعف
- تعب
- فقدان الشهية
- فقدان الوزن المفاجئ
- وخز وتنميل وحرقان في اليدين والقدمين
- صعوبة في المشي
في بعض الحالات قد يعاني الأفراد الذين لديهم مستويات منخفضة من B12 من أعراض نفسية. وتشمل هذه:
- أعراض الاكتئاب
- التهيج
- التغييرات العاطفية
"إذا تركت دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى ضيق في التنفس ، والتهيج ، ومشاكل في الرؤية ، والإسهال ، والخفقان ، والاكتئاب ، ومشاكل صحية معقدة".كيف يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الحركة؟
قد يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى ضعف العضلات مما يسبب مشاكل متنوعة متعلقة بالمشي مثل تنميل القدمين والوخز وحرقان القدمين مما يسبب صعوبة في المشي، وأضافت: "قد يتسبب أيضًا في عدم ثبات المشي ، أو عدم القدرة على المشي ، أو الرنح ، وهو فقدان القدرة الجسدية".
وحذرت من ضرورة معالجة نقص فيتامين ب 12 على الفور لتجنب تلف الأعصاب الذي لا رجعة فيه.طرق لتحسين مستويات فيتامين ب 12 في الجسم
إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه ، فمن المستحسن فحص مستويات B12، وإذا لزم الأمر، اعتمادًا على شدة الحالة ، قد يصف خبير الصحة الخاص بك طلقات B12 أو مكملات B12 ومع ذلك ، يمكن تحقيق مستويات فيتامين ب 12 الصحية من خلال نظام غذائي متوازن ومغذي، يمكن أن يشمل ذلك:
- اللحمة
- الأطعمة المدعمة
- سمكة
- لبن
- منتجات الحليب مثل الزبادي والجبن
تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا العامة، يعد فيتامين ب 12 أحد العناصر الغذائية الأساسية لجسمنا، وبالتالي فإن تلبية المتطلبات اليومية لهذا الفيتامين المعين أمر في غاية الأهمية.
وفقًا لمكتب المكملات الغذائية التابع للمعهد الوطني للصحة (NIH) ، يبلغ متوسط المدخول اليومي من فيتامين ب 12 من الطعام 5.94 ميكروجرام للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق و 3.78 ميكروغرام للنساء، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-19 ، متوسط المدخول اليومي من فيتامين ب 12 من الطعام يتراوح من 3.76 ميكروجرام إلى 4.55 ميكروجرام.
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