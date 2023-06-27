شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تزيد من خطر الإصابة بالسعال الدموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر السعال الدموى واحدا من المشكلات التى يعانى منها البعض،

وحسب ما ذكره موقع WEBMED فإن أبرز أسباب السعال الدموى هى:

-السرطان

يمكن أن تنزف السرطانات التي تشمل مجرى الهواء أو الرئتين، و قد يشمل ذلك أيضًا سرطان الرئة أو السرطان من عضو آخر ، مثل الكلى، الذي انتشر إلى الرئة أو الشعب الهوائية.

- عدوى فطرية

تعد الالتهابات الفطرية التي تسبب سعال الدم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات تضعف جهاز المناعة لديهم ، أو يعانون سابقًا من مرض رئوي تجويفي (مثل عدوى الرئة مثل السل) ، أو لديهم مرض رئوي مزمن مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن .

-توسع القصبات

يحدث توسع القصبات عندما يتم توسيع مجرى الهواء بشكل دائم ، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية يعاني الأشخاص المصابون بتوسع القصبات من صعوبة في إخراج المخاط في المجاري الهوائية وغالبًا ما يصابون بعدوى بكتيرية .

- التهاب الشعب الهوائية الحاد

التهاب الشعب الهوائية هو عدوى والتهاب في الشعب الهوائية عادة ما تسببه فيروسات مثل الأنفلونزا يجب أن يتم فحصك ومعالجتك من الأنفلونزا.

تزول الأسباب الأخرى من تلقاء نفسها ، ولكن قد تظهر عليك الأعراض لأسابيع. لا يوجد علاج محدد لخطوط الدم في البلغم، و يمكنك تجربة الشاي الساخن والعسل والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للمساعدة في السعال.

- السل

السل (TB) هو عدوى بكتيرية تصيب الرئتين (الالتهاب الرئوي) تسببها المتفطرة السلية، و يمكن أن تؤثر الحالة أيضًا على أعضاء أخرى في الجسم، ويسبب السل مشاكل للأشخاص الذين يعانون من حالات تضعف جهاز المناعة لديهم أو الذين لديهم مخاطر عالية للإصابة بهذه الحالة .