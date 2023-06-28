شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. نقص النحاس يتسبب في فقر الدم والضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي نقص النحاس إلى فقر الدم والضعف وأعراض أخرى أكثر حدة. تختلف هذه الأعراض وتؤثر على أجهزة الجسم بشكل مختلف اعتمادًا على ما إذا كان نقص النحاس لديك مكتسبًا أو موروثًا، ويمكن اكتساب أو وراثة نقص النحاس ، المعروف طبيا باسم نقص السكر في الدم. إنه اضطراب نادر بين الأفراد البالغين الأصحاء ، في حين أنه أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين تم تشخيصهم بمشاكل صحية أخرى أو خلل وراثي. يمكن علاج نقص النحاس المكتسب عن طريق المكملات الغذائية واتباع نظام غذائي سليم ، بينما تكون آثار الشكل الموروث دائمة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

أعراض وعلامات نقص النحاس

فقر دم

أظهرت دراسة أن النحاس عنصر غذائي أساسي لامتصاص الحديد. نقصه يؤدي إلى فقر الدم. بالإضافة إلى ذلك ، تؤدي هذه الحالة إلى انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة. علاوة على ذلك ، يرتبط خلل التنسج في نخاع العظم أيضًا بنقص النحاس ، والذي يمكن تصحيحه في غضون أسابيع قليلة من تناول مكملات النحاس.

وظيفة المناعة الضعيفة

يرتبط المستوى المنخفض من المغذيات النحاسية بقلة العدلات ، حيث ينخفض ​​إنتاج خلايا الدم البيضاء (العدلات). نتيجة لذلك ، لا تستطيع العدلات عند الأشخاص الذين يعانون من نقص النحاس تخليق الأكسيدات الفائقة ومنع غزو الكائنات الحية الدقيقة.

يؤدي نقص النحاس أيضًا إلى تراكم العدلات في الكبد ، مما يؤدي إلى حدوث التهاب. تقلل الحالة أيضًا من وظيفة البلاعم ونمو الخلايا التائية، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للعدوى البكتيرية.

الاضطرابات العصبية

أظهرت دراسة أن انخفاض مستوى النحاس يرتبط أيضًا بعيوب عصبية لدى البالغين . تشمل الأعراض تلف الأعصاب وضعف العضلات والتهاب العصب البصري بسبب انخفاض مستوى أوكسيديز السيتوكروم سي. مكملات النحاس عن طريق الفم يمكن أن تحسن الحالة.

يُظهر الأطفال المصابون بنقص النحاس إعاقة ذهنية شديدة وتأخرًا في النمو وسيجدون صعوبة في أداء أنشطة بسيطة مثل الجلوس والمشي.

أمراض العظام

أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص النحاس يظهرون انخفاضًا في قوة العظام وهو أمر شائع عند الرضع والأطفال الصغار الذين يعانون من نقص الوزن. ونتيجة لذلك ، فإنهم عرضة لهشاشة العظام ، مما يؤدي إلى حدوث كسور وهشاشة العظام وتشوهات أخرى في العظام.

أمراض القلب والأوعية الدموية

وفقًا للبحث ، يمكن أن يؤثر نقص النحاس على وظيفة نظام القلب والأوعية الدموية ويسبب تضخم القلب ، مما يؤدي إلى قصور القلب الاحتقاني. كما أنه يرتبط بانخفاض تمدد الأوعية الدموية وزيادة النزيف وعدم انتظام ضربات القلب.

علاوة على ذلك ، تم تشخيص الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات النحاس في الدم بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالآخرين. كما أنه يزيد من مستوى الكوليسترول الضار LDL (الضار) مع تقليل الكوليسترول HDL (الجيد) ، مما يزيد من فرصة الإصابة بأمراض القلب الحادة.

تساقط الشعر

من أهم وظائف النحاس المساعدة في نمو الشعر. عندما ينخفض ​​مستواه ، يميل الناس إلى تجربة تساقط الشعر على نطاق واسع. يظهر الأفراد المصابون شعرًا متقطعًا أو صلبًا أو متشابكًا.

جلد شاحب

يعمل النحاس كعامل مساعد لإنزيم التيروزين ، والذي يلعب دورًا مهمًا في إنتاج صبغة الميلانين. الميلانين مسؤول عن عين الشخص وشعره ولون بشرته.

الجلد الباهت أو قلة تصبغ الجلد ، الجلد الممتلئ بالجلد الوردي ، الجلد المترهل هي بعض الأعراض الشائعة لدى الأفراد الذين يعانون من نقص النحاس.

قصور الغدة الدرقية

تؤدي حالات نقص النحاس الشديد إلى ضعف التمثيل الغذائي لهرمون الغدة الدرقية. على سبيل المثال ، أظهرت دراسة أن انخفاض مستوى النحاس يقلل من هرمون T3 بنسبة 48٪ و T4 بنسبة 21٪. كما أنه يتدخل في تحويل T4 إلى T3 ، مما يؤدي في النهاية إلى قصور الغدة الدرقية.

مشاكل في الرؤية

على الرغم من أنه ليس علامة بارزة أو فورية على نقص النحاس ، فإن نقص مستوى النحاس لفترة طويلة سيؤدي إلى آثار سلبية على القدرة البصرية للفرد وقد يؤدي إلى فقدان البصر.