شكرا لقرائتكم خبر عن فى العيد.. اعرفى فوائد ماسك الترمس لبشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الترمس واحدا من أكثر المسليات التى يفضلها الكثيرون، وخاصة فى العيد نظرا لمذاقه الطيب وفوائده المذهله، فضلا عن ذلك يعتبر ماسك الترمس المطحون من أهم وأفضل الماسكات التى ينصح الفتيات بالاستمرار عليها، وحسب ما ذكره موقع helthy فإن فوائد ماسك الترمس هى:

-يحارب علامات الشيخوخة على البشرة

يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ومحاربة التجاعيد والبقع الداكنة وخطوط الجلد الرفيعة.

حيث يحتوي الترمس على نسبة مرتفعة من الستيرولات النباتية (Phytosterols)، وهي مركبات قد تمتلك خواص طبيعية مضادة للأكسدة، ومضادات الأكسدة و تلعب دورًا هامًّا في مقاومة شيخوخة البشرة المبكرة.

-يغذى البشرة ويساعد على نضارتها

تحتوي حبات الترمس على نسبة جيدة من الفيتامينات والمعادن الهامة للبشرة، لذا يمكن لتناول الترمس أو لتطبيق ماسك الترمس على البشرة أن يساعد على تغذية البشرة والحفاظ على نضارتها.

-يحد من تقرحات البشرة

من فوائد التطبيق الموضعي للترمس أنه قد يساعد على تخفيف حدة قرحة الجلد، بما في ذلك قرحة الفراش التي قد تنشأ جراء المكوث الطويل للمريض في وضعية الاستلقاء أو الجلوس دون حراك.

-تفتيح البشرة

يساعد ماسك الترمس على تفتيح البشرة، لا سيما في المنطقة الحساسة أو منطقة أسفل الإبط.