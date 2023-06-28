أطعمة تتسبب بغازات في البطن.. تجنبيها في العيد

بيروت - نادين محمد - الغازات جزء من عملية الهضم الطبيعية يتخلص منها الجسم، إما عن طريق نفثها أو عن طريق التجشؤ، تتضاعف عند تناول بعض الأنواع من الأطعمة مصحوبة ببعض الألم وتخف وتيرتها عند تناول أصناف أخرى.

ما هي الأطعمة التي تسبب الغازات، لتتجنبيها سيدتي في العيد وما الأطعمة التي تقلل منها؟

أطعمة تسبب غازات البطن

الصورة من Adope

منتجات الألبان

عدم تحمل سكر اللاكتوز Lactose الموجود في منتجات الألبان يشكل أحد اعراض الغازات لدى البعض، لصعوبة هضمه ولعدم قدرة أجسامهم على إنتاج كمية كافية من إنزيم اللاكتاز Lactase المسؤول عن تكسير سكر اللاكتوز.

الخضراوات

هناك بعض الأنواع من الخضراوات، مثل البروكلي، الزهرة، الملفوف، البازلاء، القرنبيط، الهليون والكرنب، تحتوي على سكر الرافينووز Raffinose الذي لا تستطيع بكتيريا الأمعاء هضمه بسهولة فيختمر وينتج الغازات.

البصل، الثوم، الكرفس وغيرها من الخضراوات ذات الراحة النفاذة تتسبب بحدوث غازات، خاصة للذين لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي، لاحتوائه على نوع من الألياف، يدخل في تكوين سكر الفركتوز Fructose ويسمى الفركتانز Fructans، يصعب على الجسم هضم هذه الألياف لافتقاره إلى الإنزيمات التي تعمل على تكسيرها، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الهضم واتسبب بالغازات وانتفاخ البطن.

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الفواكه

الصورة من Adope

بعض أنواع الفواكه، مثل الموز، المشمش، العنب، التفاح، الخوخ، المانجو، الإجاص تحتوي على أنواع معينة من السكريات، مثل سكر السوربيتول Sorbitol ، الفركتوز، إضافة إلى البوليول Polyol، وهو سكر كحولي موجود في بعض الأنواع من الفواكه والخضراوات صعب الامتصاص ما يؤدي إلى حدوث الغازات وانتفاخ البطن.

البقوليات

على الرغم من أن البقوليات مصدر للبروتين وللحديد وخيار صحي للذين لا يتناولون اللحوم والأسماك تقوي وظائف القلب وتقلل من مستويات الكوليسترول في الدم، إلا أنها بالمقابل تتسبب بحدوث غازات لتأثيرها على القولون العصبي، وذلك لاحتوائها على مجموعة السكريات الذي ذكرناها سابقاً والصعبة الهضم.

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الحبوب الكاملة

باستثناء الأرز، الحبوب الكاملة، مثل القمح وحبوب الإفطار،تحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية، السكريات والنشويات التي تقوم بهضمها البكتيريا في الأمعاء الغليظة، ما يسبب الغازات.



الأطعمة المقلية والحلويات

السكريات الصناعية الموجودة في الحلويات تمتص السوائل لصعوبة هضمها، ما يؤدى إلى حدوث إمساك وانتفاخ في البطن، كذلك الطعام المقلي والدهون المركزة.

العلكة

تحتوي بمعظم أنواعها على سكر السوربيتول المصنع الذي يؤدي إلى اضطراب المعدة، كما أن مضغها يعمل على ابتلاعك للهواء، ما يتسبب بحدوث الغازات.

مقابل هذه اللائحة من الأطعمة التي تسبب الغازات، هنا أخرى لا تفعل، ينصح بالإكثار من تناولها في العيد...

أطعمة للتخلص من غازات في البطن

الصورة من Adope

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

مثل الموز، الأفوكادو، الكيوي، البرتقال.... تمنع احتباس السوائل في الجسم.

الزنجبيل

الزنجبيل علاج طبيعي لتشنجات البطن والغازات، خاصة الطازج، لأنه يزيد الإفرازات الهاضمة في الجهاز الهضمي، ما يساعد على التخفيف من حدة تقلصات المعدة والشعور بالغثيان. لكن بالمقابل، يزيد الزنجبيل من سيولة الدم، ما يستدعي استخدامه الحذر، خاصة إذا كنت تعانين من سيولة الدم أو تتناولين أدوية مضادة لتخثر الدم.

النعناع

النعناع من العلاجات الطبيعية لسوء الهضم، الغازات، الحموضة والغثيان. لكن يجب على مرضى الارتجاع الحامضي أو المريئي الحذر من استخدامه.

الهيل

يخفف من تشجنات المعادة، وبالتالي الغازات، كما يحسن الدورة الدموية في الجسم.

الخيار

يحتوي الخيار على الكويرسيتين Quercetin، وهو أحد مضادات الأكسدة، يساعد في التخلص من الانتفاخ والغازات.

البابايا

تعمل على تحليل البروتينات الموجودة في الجهاز الهضمي، ما يسهل عملية الهضم، وبالتالي التخفيف من حدة الغازات، وذلك لاحتواء البابايا على إنزيم الباباين Papain .



