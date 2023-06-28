مجربة وسريعة المفعول.. سوائل لتجنب الإمساك خلال أيام عيد الأضحى

بيروت - نادين محمد - يعد الإمساك مشكلة صحية شائعة في الأمعاء، وتتميز بشكل أساسي بالشعور بالانتفاخ وصعوبة إخراج البراز. يمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب التي تجعلك تعانين من الإمساك ، خاصة مع تناول الأطعمة الدسمة على مائدة عيد الأضحى، فأنت بحاجة إلى تناول بعض السوائل لتجنب الإمساك خلال أيام العيد.



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سوائل لتجنب الإمساك خلال أيام عيد الأضحى

يمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تساعد في علاج الإمساك وتخفيف أعراضه المؤلمة، إليك 5 علاجات منزلية للإمساك، والتي قد توفر لك راحة فورية وطويلة الأجل على مائدة عيد الأضحى.

1. لا تغفلي الماء

قد يكون هذا أحد أبسط العلاجات الطبيعية للإمساك. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه وفقًا لبعض الدراسات، وجد أن الماء الفوار أكثر فعالية من ماء الصنبور العادي لتخفيف الإمساك بشكل طبيعي.

عادة ما ينجم الإمساك عن سوء التغذية، ولكن ليس الطعام وحده هو الذي يسبب المشكلة. يمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى الإمساك، ويجب أن يكون ذلك مصدر قلق أيضًا.

البقاء رطبة في العيد يساعد في مرور الفضلات وهو أمر أساسي لمنع الإمساك، أو بعبارة أخرى، يمكن أن يكون أفضل حل للإمساك لبعض الأشخاص.

يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا لتحقيق المستوى المناسب من الترطيب والحفاظ عليه، ولكن إذا كنت عرضة للإمساك، يُقال إنه يجب عليك شرب 20 أونصة على الأقل. من الماء قبل النوم.

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2. كوب من منقوع التين

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يمكن أن يوفر منقوع التين راحة فورية من الإمساك عند نقعه في الماء الدافئ. يحتوي على نسبة عالية من الألياف فهو أفضل علاج منزلي للإمساك.

من ناحية أخرى، يعمل التين بشكل طبيعي، كما أنه يحل الإمساك بشكل دائم. مجرد إضافة حبتين من التين إلى وجبة الإفطار يمكن أن يكون دواءً أو علاجًا ممتازًا وفوريًا لتخفيف الإمساك، ويمكن أن يمنحك حياة صحية خالية من الإمساك.

يعالج التين الإمساك لأنه غني بالألياف، ويساعد على الهضم، وينظف الجهاز الهضمي. لديهم كائنات دقيقة حية تعزز إنتاج البكتيريا الصحية في الأمعاء. لذلك يجب تضمين التين في نظامك الغذائي اليومي.

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3. عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على حامض الستريك الذي يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي، ويمكنه طرد السموم من الجسم أيضًا. ثبت أنه مفيد للغاية ويعمل كمخفف طبيعي للإمساك.

يمكنك تناول كوب من الماء وعصر عصير الليمون فيه كل صباح. إضافة الليمون إلى الشاي هو علاج منزلي مثالي للإمساك، وقد يحسن عملية الهضم على المدى الطويل.

الصورة من موقع AdobeStock

4. تناول شاي الزنجبيل

يعد شاي الزنجبيل من السوائل لتجنب الإمساك خلال أيام عيد الأضحى، فهو عشب يتسبب في زيادة حرارة الجسم من الداخل. يساعد الماء الساخن الموجود في شاي الزنجبيل أيضًا على تحفيز الهضم، وقد يوفر أيضًا راحة فورية من الإمساك.

5. شرب القهوة المفضلة لديك!

الصورة من موقع AdobeStock

قد يمنحك تناول كوبك المفضل من القهوة الساخنة راحة فورية من الإمساك في المنزل. قد يحفز القولون ويسرع من رحلتك إلى الحمام.

تعمل القهوة على تكسير الدهون في الأمعاء وتساعدك على تفريغها. كما تحفز القهوة الأمعاء على إفراز المزيد من السوائل، مما يساعد على تليين البراز وتخفيف الإمساك.

ملاحظة من «الجميلة »: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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