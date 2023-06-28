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كيف يمكن التعامل مع حالة تليف الكبد باتباع نظام غذائي متوازن؟

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القاهرة - سامية سيد - تشمع الكبد هو حالة تتميز بتندب لا رجعة فيه في أنسجة الكبد ، لذا فإن العلاج الكامل لتليف الكبد غير ممكن حاليًا. ومع ذلك، هناك خطوات يمكنك اتخاذها لإبطاء تطور المرض وتحسين وظائف الكبد. أولاً ، من الضروري العمل على معالجة السبب الكامن وراء تليف الكبد،وفقا لما نشره موقع helpguide

بالإضافة إلى ذلك ، فإن اتباع أسلوب حياة صحي ، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين بانتظام والحفاظ على وزن صحي ، أمر مفيد. يمكن أن تؤدي إدارة مضاعفات تشمع الكبد ، مثل ارتفاع ضغط الدم البابي أو اعتلال الدماغ الكبدي ، من خلال الأدوية والتدخلات الطبية ، إلى تحسين نوعية الحياة.

و هناك العديد من الدراسات التي أكدت أن تناول البروتين أمر حاسم في تليف الكبد لأنه يساعد في الحفاظ على وظائف الكبد ، ويدعم إصلاح الأنسجة ، ويمنع هزال العضلات. عادة ما تكون كمية البروتين الموصى بها من 1 إلى 1.2 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا. ومع ذلك ، في حالات الاعتلال الدماغي الكبدي الذي يعد أحد مضاعفات تليف الكبد ، قد يلزم تقييد تناول البروتين بتوجيه من أخصائي الرعاية الصحية.

و تناول الكربوهيدرات مهم في تليف الكبد لأنه يوفر مصدر طاقة متاح بسهولة. يوصى عمومًا باتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المعقدة (الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات). ومع ذلك ، يجب على الأفراد المصابين بتليف الكبد والسكري مراقبة تناول الكربوهيدرات لديهم والحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

و يساعد تناول الدهون الخاضعة للرقابة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية ويحسن وظائف الكبد. استهلاك الدهون الصحية ، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية ، مع الحد من الدهون المشبعة والمتحولة ، يمكن أن يعزز صحة الكبد والرفاهية العامة لدى الأفراد المصابين بتليف الكبد. يمكن الحصول عليها من مصادر مثل المكسرات والبذور والأفوكادو والزيوت النباتية.

ووفقًا للدراسات ، فإن نقص الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة أمر شائع لدى مرضى التليف الكبدي ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم تطور المرض. لذا فإن تضمين العناصر الغذائية الأساسية ، مثل فيتامين د وفيتامين ك والزنك ومضادات الأكسدة ، يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الكبد والاستجابة المناعية وتقليل المضاعفات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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