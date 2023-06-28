شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الأضحى.. اعرف فوائد اللحم المشوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عيد الاضحى يحتار الكثيرون بين طرق مختلفة فى إعداد الأكلات وخصوصا اللحوم، ولكن تعتبر اللحوم المشوية هى أكثر الطرق الصحية والخالية من الدهون والتى ينصح بها الكثيرون، وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، ولكن يجب أن يكون الشوى بطرق أمنة وصحية لتجنب أى مشاكل.

وحسب ما ذكره موقع webmed فإن فوائد اللحم المشوى هى:

فوائد اللحم المشوى

-تحتوى اللحوم المشوية على نسبة دهون أقل، لذلك فهى تحافظ على صحة ورشاقة الجسم وتحارب السمنة وتراكم الدهون، كما يتناولها مرضى السمنة فى نظامهم الغذائى لإنقاص الوزن.

-تعتبر اللحوم المشوية من أفضل أنواع اللحوم على المعدة، حيث إنها خالية من الدهون التى تسبب الالتهابات والقرح واضطرابات الجهاز الهضمى، كما أنها سريعة فى عملية الهضم.

-اللحوم المشوية مفيدة لكبار السن، حيث إنها لا تحتوى على نسبة عالية من الكوليسترول، كما أنها تحميهم من الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات.

-اللحوم المشوية تحافظ على قيمتها الغذائية وتحميها من فقدان العناصر الغذائية المهمة، وبالتالى تعزز صحة الجسم.