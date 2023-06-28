شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر.. نصائح مهمة لازم تتبعها فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
-ينصح مريض السكر بتناول الأدوية فى مواعيدها المظبوطة مع قياس السكر باستمرار والمتابعة مع الطبيب.
-الابتعاد عن الأطعمة الدهنية وخصوصا اللحوم ، أوتناولها بشكل صحى مشوى او مسلوق واختيار القطع غير الدسمة.
-عدم تناول كمية كبيرة من الطعام، وتناول كميات بسيطة على فترات مختلفة وتقسيم وجبات اليوم.
-الاكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.
-الاهتمام بتناول طبق السلطة مع الطعام، والحد من تناول الدهون والنشويات .
-الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالمشروبات الصحية والعصائر الطبيعية.
-ينصح مريض السكر بممارسة التمارين الرياضية بعد تناول الطعام بساعتين ، حتى لو كانت ممارسة رياضة المشى.
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