صحة ورشاقة

لو مريض سكر.. نصائح مهمة لازم تتبعها فى عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - فى عيد الأضحى تزداد العزائم والولائم الغنية باللحوم بأنواعها المختلفة والأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون التى قد تؤثر بشكل كبير على أصحاب الأمراض المزمنة وخصوصا مرضى القلب ،  وهنا ينصح مرضى السكر بالاهتمام بصحتهم واتباع بعض النصائح فى عيد الاضحى وحسب ما ذكره موقعhelthy  فهى:

 

-ينصح مريض السكر بتناول الأدوية فى مواعيدها المظبوطة مع قياس السكر باستمرار والمتابعة مع الطبيب.

-الابتعاد عن الأطعمة الدهنية وخصوصا اللحوم ، أوتناولها بشكل صحى مشوى او مسلوق واختيار القطع غير الدسمة.

-عدم تناول كمية كبيرة من الطعام، وتناول كميات بسيطة على فترات مختلفة وتقسيم وجبات اليوم.

-الاكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

-الاهتمام بتناول طبق السلطة مع الطعام، والحد من تناول الدهون والنشويات .

-الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالمشروبات الصحية والعصائر الطبيعية.

-ينصح مريض السكر بممارسة التمارين بعد تناول الطعام بساعتين ، حتى لو كانت ممارسة المشى.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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