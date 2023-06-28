شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لتجنب الإفراط فى تناول الطعام خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفراط فى تناول الطعام يؤدى إلى العديد من المشكلات الصحية على المدى القصير والمدى الطويل، عليك أن تبذل قصارى جهدك للحفاظ على لياقتك وصحتك طوال هذا موسم الصيف، إليك بعض النصائح التى لن تساعدك فقط فى الحفاظ على وزنك خلال العيد الأضحى، لكن ستجعلك تشعر بصحة جيدة ، وفقا لما نشره موقع healthshots.

نصائح غذائية يجب اتباعها خلال عيد الأضحى1. تجنب اللحوم المقلية

إذا كنت تخطط لتناول اللحوم فى العيد، فحاول تناولها فى صورة مسلوقة أو محمصة وتجنب تناول الزيت أو اللحوم المقلية، لأن هذا يزيد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة فى غذائك اليومى، على سبيل المثال يعتبر الكباب خيارًا غذائيًا ممتازًا للعيد لأنه يحتوى على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة المذكورة، لذا حاول التركيز على الأطعمة المشوية خلال هذا الموسم.

2. الذهاب فى نزهة بعد تناول الطعام

يقترح أخصائيو التغذية والأطباء أنه يجب على المرء إنهاء الوجبة الأخيرة قبل ساعتين من موعد النوم، وبعد تناول الطعام، يمكنك الذهاب في نزهة طويلة لمدة 30 دقيقة تقريبًا للتأكد من أنك قد هضمت طعامك في الوقت الذى يسبق النوم، وبعد ذلك يمكنك الذهاب إلى الفراش بسهولة، هذه العادة تغير قواعد اللعبة على المدى الطويل أيضًا ليس فقط خلال العيد ، لذا حاول مواكبة ذلك.

3. اشرب الشاى الأخضر

إذا كنت تعلم بالفعل أنك ستتم دعوتك إلى الاحتفالات العائلية خلال العيد، وبالتالي لن تتمكن من تجنب تناول اللحوم، فحاول تضمين العادات الصحية في روتينك العام لتحقيق التوازن. على سبيل المثال، حاول أن تشرب كوبًا من عصير الليمون أو الشاي الأخضر بعد الأكل للمساعدة في دعم معدل الأيض لديك. يمكنك أيضًا شرب الشاي الأحمر ، لكن اجعله خاليًا من السكر.

4. تجنب المشروبات الغازية

أظهرت الدراسات أن المشروبات الغازية لها آثار ضارة للغاية على الصحة العامة مثل السمنة ، لذا تجنب شرب المشروبات الغازية في أيام عيد الأضحى وحاول استبدالها بعصائر الفاكهة الطازجة.

5. خذ استراحة لمدة 6 ساعات على الأقل بين الوجبات

أظهرت الدراسات أن الفترة بين وجبتين متتاليتين يجب أن تكون 6 ساعات على الأقل ، خاصة في أيام عيد الأضحى وذلك لإعطاء المعدة راحة ووقتًا كافيًا للهضم ، وهو ما سيساعد بدوره على الشعور بخفة الوزن. أكثر نشاطًا ، وسيساعد أيضًا في التحكم في الوزن.

6. تجنب المرق الثقيل والأطعمة المشبعة بالدهون

بدلاً من الحساء والأطعمة المشبعة بالدهون، اختر الوجبات التى تحتوى على القليل من الزيت ولا تحتوى على دهون طازجة وكريمات الطهي أو السمن.

7. اختر طبق سلطة كبير

حضريها بدون صلصة كريمية وتشمل الخضراوات التي تملأ المعدة وتجعلك تشعر بالخفة والنشاط مثل الكرنب والخس والطماطم والجزر والسبانخ وما إلى ذلك.

8. لا تتخلى عن الفاكهة

الفاكهة هي أفضل صديق لك خلال هذه العطلة، وبصرف النظر عن كونها غنية بالألياف وستساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول، كما أنها تساعد فى إشباع رغبتنا فى تناول السكر ببديل صحى، ومع ذلك حتى مع الفاكهة لا يزال الاعتدال هو المفتاح، لذا تأكد من عدم الإفراط في تناول الفاكهة مثل المانجو والتين والعنب لأنها مليئة بالسعرات الحرارية.