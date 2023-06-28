علاج التهاب الشعب الهوائية وضيق التنفس وأعراض أخرى احذري تجاهلها

بيروت - نادين محمد - يحدث التهاب الشعب الهوائية عندما تلتهب الممرات الهوائية المؤدية إلى رئتيك وتمتلئ بالمخاط، تصابين بسعال مزعج بينما يحاول جسمك التخلص من المخاط. يمكن أن يستمر السعال لمدة أسبوعين أو أكثر، عادة ما ينتج التهاب الشعب الهوائية الحاد عن فيروس ويختفي من تلقاء نفسه.



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ما هو التهاب الشعب الهوائية؟

يعد التهاب الشعب الهوائية هو التهاب يصيب الشعب الهوائية المؤدية إلى رئتيك. عندما تتهيج الممرات الهوائية (القصبة الهوائية والشعب الهوائية) ، تنتفخ وتمتلئ بالمخاط ، مما يسبب لك السعال. يمكن أن يستمر السعال لديك من أيام إلى أسبوعين.

تعد الفيروسات هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية الحاد، يمكن أن يسبب الدخان والمهيجات الأخرى التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن.

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علاج التهاب الشعب الهوائية والأكثر عرضة للإصابة



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يمكن أن يصاب أي شخص بالتهاب الشعب الهوائية ، ولكن قد يكون الشحص أكثر عرضة للإصابة إذا كان:

يدخن أو يتواجد حول شخص يفعل.

مصابًا بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو غير ذلك من حالات التنفس.

لديه ارتجاع المريء (ارتجاع الحمض المزمن).

لديه اضطراب في المناعة الذاتية أو مرض آخر يسبب الالتهاب.

حول ملوثات الهواء (مثل الدخان أو المواد الكيميائية).

علاج أعراض التهاب الشعب الهوائية



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السعال المستمر من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع هو العارض الرئيسي لالتهاب الشعب الهوائية. عادةً ما يتخلص المريض من المخاط عند السعال المصاحب لالتهاب الشعب الهوائية ، ولكن قد يصاب بسعال جاف بدلاً من ذلك. قد تسمع أيضًا صوت صفير أو قعقعة عند التنفس ( أزيز ).

قد تكون لديك أعراض أخرى ، بما في ذلك:

ضيق التنفس .

حمى.

سيلان الأنف.

التعب .

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أسباب التهاب الشعب الهوائية

يصاب الشخص دائمًا بالتهاب الشعب الهوائية نتيجة فيروس. ومع ذلك ، فإن أي شيء تقريبًا يزعج مجرى الهواء يمكن أن يسبب ذلك. تشمل الفيروسات المسببة لالتهاب الشعب الهوائية الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والفيروس الغدي والفيروسات الأنفية (نزلات البرد) والفيروس التاجي والبكتيريا. وتشمل البكتيريا المسببة لالتهاب الشعب الهوائية بورديتيلا السعال الديكي والالتهاب الرئوي الميكوبلازما والالتهاب الرئوي الكلاميديا.



كيف تصابين بالتهاب الشعب الهوائية؟

تصابين بالتهاب الشعب الهوائية عندما تنتفخ الممرات الهوائية وتمتلئ بالمخاط. يمكن أن تصابي بالفيروسات والبكتيريا المسببة لالتهاب الشعب الهوائية من الاتصال الوثيق (المصافحة ، والعناق ، ولمس نفس الأسطح) مع شخص مصاب بها.

توجد مهيجات أخرى ، مثل التبغ أو الملوثات ، في الهواء الذي تتنفسه.

كيف يتم علاج التهاب الشعب الهوائية؟

التهاب الشعب الهوائية الحاد عادة لا يعالج بالأدوية. إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا وبدأت الأعراض في الظهور خلال اليومين الماضيين ، فقد يصف لك الطبيب الخاص بك الأدوية المضادة للفيروسات لمساعدتك على التخلص منه بشكل أسرع.

نظرًا لأن البكتيريا لا تسبب التهاب الشعب الهوائية أبدًا ، فلن تساعدك المضادات الحيوية على التحسن وقد تجعلك تشعر بالتدهور.

أما عن الأدوية المستخدمة في علاج التهاب الشعب الهوائية، من المحتمل ألا يصف مقدم الرعاية الصحية الخاص بك الأدوية لعلاج التهاب الشعب الهوائية. في بعض الحالات ، يمكنك استخدام الأدوية لمساعدتك في الأعراض أو لعلاج السبب الأساسي ، بما في ذلك:



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1-الأدوية المضادة للفيروسات

إذا كان التهاب الشعب الهوائية لديك ناتجًا عن الأنفلونزا ، فقد يصف لك مقدم الرعاية الصحية دواءً مضادًا للفيروسات ، مثل Tamiflu® و Relenza® و Rapivab®. إذا بدأت في تناول الأدوية المضادة للفيروسات بسرعة بعد بدء الأعراض ، فقد تشعر بالتحسن عاجلاً.

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2-موسعات الشعب الهوائية

قد يصف طبيبك موسع قصبي (دواء يساعد في فتح مجرى الهواء) إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس.

الأدوية المضادة للالتهابات.

قد يصف طبيبك الكورتيكوستيرويدات وأدوية أخرى لتقليل الالتهاب مثبطات السعال. قد تساعد مثبطات السعال المتاحة أيضا دون وصفة طبية (مضادات السعال) في حالة السعال المزعج.

يتضمن ذلك ديكستروميتورفان (Robitussin® و DayQuil ™ و PediaCare®) و( benzonatate Tessalon Perles® و Zonatuss ™ ).



3-المضادات الحيوية

من غير المحتمل أن تُعالج بالمضادات الحيوية لالتهاب الشعب الهوائية ، ما لم يعتقد مقدم الرعاية الصحية أنك مصاب بعدوى بكتيرية.

المصدر: موقع my.clevelandclinic