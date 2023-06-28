شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى فوائد إضافة أوراق اللورا لشوربة اللحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوراق اللورا من أهم التوابل فى كل بيت مصرى، والتى تضاف إلى اللحوم عند تجهيزها للحصول على "شوربة" ذات مذاق خاص ورائحة مميزة خاصة فى العيد الأضحى، ولم يتوقف الأمر عند الرائحة والطعم لكن لورق اللورا فوائد صحية مهمة لصحة الجسم، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

فوائد ورق اللورا الصحية1- تحسين عملية الهضم

تساهم المركبات العضوية الموجودة فى أوراق اللورا فى علاج اضطرابات المعدة، وتقلل من الآلام المصاحبة لمتلازمة القولون العصبى، وتمنع الإصابة بالإمساك وغازات البطن والانفتاخ المصاحب لتناول وجبات العيد الدسمة كالفته.

2- تعالج أمراض الجهاز التنفسى

يدخل الزيت العطرى المستخلص من أوراق اللورا فى تركيب العديد من الكريمات الموضعيه التى تخفف من الأعراض المصاحبة لأمراض الجهاز التنفسى، مثل ضيق التنفس، وأيضا يستخدم فى جلسات البخار والاستنشاق للقضاء على البكتيريا الضارة المسببة لأمراض الجهاز التنفسى ومنع تكون البلغم.

3- الوقاية من قشرة الشعر

تساعد أوراق اللورا على تقوية بصيلات الشعر، والتقليل من فرص تعرضه للتقصف والتساقط، والوقاية من القشرة، وذلك عن طريق غليه، وتدليك فروة الشعر بمنقوعه بعد غسله بالشامبو.

4- الوقاية من الالتهابات

تحتوى أوراق اللورا على مادة مغذية نباتية تسمى "بارثينوليد"، والتى تقلل من فرص الإصابة بالالتهابات، ما يجعلها مفيده لمرضى التهاب المفاصل.

5- مفيدة لصحة القلب

تحتوى أوراق اللورا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، مثل مادة الروتين التى تساهم فى تقوية عضلة القلب وخفض مستويات الكوليسترول فى الدم.