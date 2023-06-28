شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة خفيفة تحميك من الإصابة بالحموضة بعد تناول لحمة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفتة واللحمة من الأكلات الشهيرة فى عيد الأضحى لكنها تسبب الحموضة والتخمة والكسل وعدم القدرة على بذل أى مجهود، ولتقليل حموضة المعدة بعد تناول اللحوم هناك بعض الأطعمة التى يمكن أن تساعد على تقليل الحموضة، وفقا لما ذكره موقع webmed.

- بياض البيض

مصدر جيد للبروتين، ما قد يقلل من الحموضة، لكن يجب تجنب صفار البيض، لأنه يمكن أن يسبب الحموضة.

- الموز

فى حين أن معظم الفواكه تحتوى على نسبة عالية من الأحماض، إلا أن الموز لا يحتوى على ذلك، فهو مفيد دائمًا كوجبة خفيفة.

- الخضراوات

الخضراوات منخفضة بشكل طبيعى فى الدهون والسكر، تساعد فى تقليل حموضة المعدة، وتشمل الفاصوليا الخضراء والبروكلي والقرنبيط والبطاطس والخيار.

- الزنجبيل

له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، وهو علاج طبيعي للحموضة المعوية وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي، ويمكنك إضافة جذر الزنجبيل المبشور أو المقطّع إلى الوصفات أو العصائر، أو شرب شاي الزنجبيل لتخفيف الأعراض.

- دقيق الشوفان

يعتبر مصدرا ممتازا للألياف، وقد تم ربط النظام الغذائى الغنى بالألياف بانخفاض الإصابة بالحموضة، وتشمل خيارات الألياف الأخرى الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والأرز المصنوع من الحبوب الكاملة.

- فواكه غير حمضية

الفاكهة غير الحمضية، بما في ذلك البطيخ والتفاح والكمثرى، أقل عرضة للتسبب في أعراض الارتجاع مقارنة بالفواكه الحمضية.

- اللحوم والمأكولات البحرية الخالية من الدهون

اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والمأكولات البحرية قليلة الدسم، تساهم بشكل كبير في التقليل من أعراض الحموضة.

- الدهون الصحية

تشمل مصادر الدهون الصحية الأفوكادو، والجوز، وبذور الكتان، وزيت الزيتون، وزيت السمسم، وزيت عباد الشمس.

- الزبادى

يمتلك خصائص مهدئة للمعدة لاحتوائه على البروبيوتيك، وهو نوع من أنواع البكتيريا الجيدة التى تعزز مناعة الجهاز الهضمي، كما أنه مصدر جيد للبروتينات، ما قد يمنع الحموضة.