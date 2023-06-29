شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح للتعايش مع داء ألزهايمر المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسباب داء ألزهايمر المبكر ليست واضحة تمامًا، وفى معظم الحالات، يبدو أن المرض متقطع ، مما يعني أنه لا علاقة له بالتاريخ العائلي. ومع ذلك، فإن بعض الطفرات الجينية الموروثة قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض، والجينات الحتمية النادرة تضمن تطور الحالة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وقد تكون الأعراض الأولية لمرض الزهايمر المبكر مشابهة لتلك الخاصة بمرض الزهايمر المتأخر . قد تلاحظ هذه الأعراض تدريجيًا في نفسك وتتصارع مع مزيج من الإنكار والخوف. أو قد يلفت الأشخاص الآخرون انتباهك إلى العلامات. يمكن أن تشمل:

النسيان. التواريخ المهمة وتفاصيل الأحداث قد تغفل عن ذهنك كثيرًا. ربما تجد نفسك تطلب من الناس تكرار المعلومات أكثر من المعتاد. أو ربما تفقد العناصر باستمرار أو تفقد مكانك.

صعوبة حل المشكلات واستكمال المهام المعقدة. قد تجد صعوبة في اتباع الوصفات أو تعليمات ، أو إكمال المهام الصعبة في العمل ، على سبيل المثال.

صعوبة في معالجة الصور أو الإدراك المكاني. يمكن أن يظهر هذا على أنه صعوبة في فهم النص الذي قرأته للتو أو واجهت مشاكل في إدراك العمق.

قضايا المحادثة. قد تواجه صعوبة متزايدة في العثور على الكلمات الصحيحة أثناء التحدث إلى الآخرين.

حكم ضعيف. قد تبدأ في اتخاذ قرارات مالية سيئة أو تدلي بتعليقات غير حساسة أثناء التحدث إلى الآخرين.

التغييرات في الشخصية. قد تجد نفسك في مزاج مكتئب أو تشعر بعدم المبالاة حيال الأشياء التي كانت تمنحك السعادة ذات يوم. يمكن أن يتركك الاكتئاب أيضًا تشعر بالإرهاق الجسدي والعقلي.

الانسحاب الاجتماعي. قد تصبح أقل رغبة في التعامل مع أشخاص آخرين أو مغادرة منزلك ، ربما بسبب الشعور بالخوف أو الخجل من الأعراض الأخرى.

النصائح النصيحة 1: تحدث إلى أحبائك

قد تشعر بالحاجة إلى الاحتفاظ بالتشخيص لنفسك أو حتى الانسحاب من المقربين إليك. ومع ذلك ، فإن الانفتاح على الآخرين لن يساعدك فقط على مشاركة عبء تشخيصك والحصول على الدعم الاجتماعي الذي تحتاجه ، بل يمكنه أيضًا إعداد أحبائك للعقبات التي قد يواجهونها في المستقبل.

النصيحة 2 : توقع مجموعة متنوعة من ردود الفعل

قد يتفاعل الأشخاص من حولك مع التشخيص بطرق مختلفة. قد يعاملك البعض كما لو كنت عاجزًا تمامًا وتحتاج إلى القيام بكل شيء من أجلك ، بينما قد يستبعدك الآخرون من الخطط المستقبلية. ضع تركيزك على الأصدقاء والعائلة الذين يأخذون الوقت الكافي لفهم ما تمر به وما تحتاجه في هذا الوقت الصعب.

النصيحة 3 : ضع الحدود

قد يشعر الشريك حسن النية بالحاجة إلى تحمل جميع المسؤوليات حول المنزل. قد تكون هذه تجربة محبطة وتجعلك تشعر بأنك طفولة. من المهم أن تتحدث وتضع حدودًا للحفاظ على إحساسك بالاستقلالية. يمكنك ببساطة أن تقول شيئًا مثل ، "أنا أقدر قلقك ، ولكن لا يزال بإمكاني التعامل مع تحديد المواعيد الخاصة بي."