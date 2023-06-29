شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد يوفرها الماء الساخن للجسم.. منها إزالة السموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الماء الساخن بدلاً من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية مثل المشروبات السكرية أو القهوة الكريمية يمكن أن يقلل من إجمالي السعرات الحرارية ، مما يساهم في إنقاص الوزن بمرور الوقت، بالإضافة إلى مزيد من الفوائد الأخرى وفقا لما نشره موقع healthifyme

فوائد شرب الماء الساخن 1 - كفاءة الهضم وحرق السعرات الحرارية

يمكن أن يساعد شرب الماء الساخن على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي ، مما قد يساعد في التكسير الفعال للطعام وامتصاص العناصر الغذائية. الهضم السليم ضروري للتحكم الفعال في الوزن.

علاوة على ذلك ، فإن تناول الماء الساخن بدلاً من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية مثل المشروبات السكرية أو القهوة الكريمية يمكن أن يقلل من إجمالي السعرات الحرارية ، مما يساهم في إنقاص الوزن بمرور الوقت.

2 - قمع الشهية

تشير الأبحاث إلى أن شرب الماء الساخن قبل أو أثناء الوجبة قد يعزز الشعور بالامتلاء ، مما يؤدي إلى انخفاض الشهية وربما انخفاض السعرات الحرارية. يمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الماء الذي يملأ المعدة ويرسل إشارات الشبع إلى الدماغ.

3 - الترطيب

يعتبر الترطيب الكافي ضروريًا للصحة العامة ويلعب دورًا مهمًا في إدارة الوزن. وفقًا للدراسات ، عندما يكون الجسم رطبًا بشكل صحيح ، يمكنه تحسين وظائف الجسم المختلفة ، بما في ذلك التمثيل الغذائي والهضم. يمكن أن يساهم اختيار الماء الساخن كخيار ترطيب في الحفاظ على توازن صحي للسوائل ، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة الوزن.

4 - إزالة السموم

غالبًا ما يرتبط استهلاك الماء الساخن بفوائد إزالة السموم. أثبتت الأبحاث أن السوائل الدافئة يمكن أن تساعد في تحفيز التخلص من السموم من الجسم ، مما قد يدعم جهود إنقاص الوزن. قد يساعد في تحسين وظائف الكبد ، حيث يلعب الكبد دورًا حيويًا في إزالة السموم. يمكن للكبد الذي يعمل بشكل جيد معالجة وإزالة الفضلات من الجسم بكفاءة ، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على إدارة الوزن.

5 - التقليل من احتباس الماء والانتفاخ

يمكن أن يكون لاستهلاك الماء الساخن تأثير مدر للبول خفيف ، مما يعزز زيادة إنتاج البول. قد يساعد ذلك في تقليل احتباس الماء والانتفاخ وتخفيف الشعور بعدم الراحة. كما ذكرنا سابقًا ، يمكن أن يؤدي دفء الماء الساخن إلى إرخاء عضلات الجهاز الهضمي ، مما قد يخفف من الانزعاج الهضمي ، بما في ذلك الانتفاخ.