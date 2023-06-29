شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات اكتئاب المراهقة .. منها العصبية واليأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتئاب المراهقين هو أكثر بكثير من الشعور بالحزن المؤقت أو الإحباط ، إنه اضطراب مزاجي خطير ومنهك يمكن أن يغير طريقة التفكير مما يتسبب في مشاكل في المنزل والمدرسة وفي الحياة الاجتماعية. والضغوط الأكاديمية المتزايدة والتحديات الاجتماعية والتغيرات الهرمونية في سنوات المراهقة تعني أن واحدًا من كل خمسة يعاني من الاكتئاب في سن المراهقة وفقا لما نشره موقع helpguide

وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن السحابة السوداء للاكتئاب لن تزول أبدًا ، إلا أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها للمساعدة على التعامل مع الأعراض واستعادة التوازن والشعور بمزيد من الإيجابية والحيوية والأمل مرة أخرى.

علامات وأعراض اكتئاب المراهقين

قد يكون من الصعب وصف ما يشعر به الاكتئاب بالكلمات - ولا نختبره جميعًا بنفس الطريقة. بالنسبة لبعض المراهقين ، يتسم الاكتئاب بمشاعر الكآبة واليأس. بالنسبة للآخرين ، إنه غضب أو إثارة مستمرة ، أو ببساطة شعور ساحق من "الفراغ". ومع ذلك ، يؤثر الاكتئاب عليك ،

ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة:

تشعر دائمًا بالعصبية أو الحزن أو الغضب.

لا شيء يبدو ممتعًا بعد الآن - حتى الأنشطة التي اعتدت أن تحبها - وأنت لا ترى الهدف من إجبار نفسك على القيام بها.

تشعر بالسوء تجاه نفسك - عديم القيمة ، مذنب ، أو مجرد "مخطئ" بطريقة ما.

أنت تنام كثيرًا أو لا تنام بما يكفي.

أنت حساس للغاية للنقد.

لقد اكتسبت وزنك أو فقدته دون أن تحاول بوعي ذلك.

تواجه صعوبة في التركيز أو التفكير بشكل مستقيم أو تذكر الأشياء. قد تنخفض درجاتك بسبب ذلك.

الشعور بالعجز واليأس.

إذا أصبحت مشاعرك السلبية الناجمة عن الاكتئاب ساحقة للغاية بحيث لا يمكنك رؤية أي حل بخلاف إيذاء نفسك أو إيذاء الآخرين ، فأنت بحاجة إلى الحصول على المساعدة على الفور . قد يكون طلب المساعدة عندما تكون في خضم هذه المشاعر القوية أمرًا صعبًا حقًا ، ولكن من الضروري أن تتواصل مع شخص تثق به - صديق أو فرد من العائلة أو مدرس ، ستكون قادرًا على التحدث بثقة إلى شخص يفهم ما تمر به ويمكنه مساعدتك في التعامل مع مشاعرك.