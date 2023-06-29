شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل المشروبات قبل النوم.. تناولها باعتدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجب تجنب الإفراط في شرب أي مشروب قبل النوم مباشرة لأن هذا يؤدي إلى الحاجة للتبول أثناء النوم، وذلك وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

افضل المشروبات للشرب قبل النوم

1.ماء

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية ، فإن الماء العادي هو أفضل مشروب صحي وأفضل ما يمكنك شربه في أي وقت من اليوم، بما في ذلك قبل وقت النوم، لا يحتوي على سعرات حرارية ويمنع الجفاف .

2.شاي البابونج

أظهرت الأبحاث أن شاى البابونج مهدئ ومحفز للنوم. وجدت بعض الدراسات أن شاي البابونج يساعد على نوم أفضل ليلاً.

ومن جانبه قال الدكتور أفيدان ،أن شاي البابونج له تأثير مهدئ ودافئ للجسم ،يساعد في استرخاءالاعصاب قبل النوم .

3.عصير الكرز الحامض

قالت الدكتورة دانا هونز ، أخصائية تغذية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن عصير الكرز الحامض له خصائص تحفز على النوم.

كما أوضحت الخبيرة أن الكرز الحامض غني بالميلاتونين ، الهرمون الذي يحفز على النوم والذي نصنعه بشكل طبيعي .

أسوأ المشروبات للشرب قبل النوم

1.قهوة

قال الاطباء إن شرب القهوة مشكلة قبل النوم لسببين،الاول تأثيرها مدر للبول ، مما يعني أنها تعزز التبول، والسبب الثاني الكافيين الموجود في القهوة يجعلك مستيقظا.

3.شاي أسود أو أخضر

أوضح الباحثون أن الشاي الأسود والأخضر يحتويان على مادة الكافيين ومدرات البول ، لذلك لا يصنعون أفضل مشروبات وقت النوم لنفس أسباب القهوة.

4.مشروب غازي

أكدت الابحاث إن تركيبة الكافيين والسكر الموجودة في المشروبات الغازية يمكن أن تسبب مشاكل في النوم.