طرق مُجربة لحرق الدهون في عيد الأضحى



بيروت - نادين محمد - يميل الأشخاص إلى اكتساب وزن في المناسبات، ولأن عيد الأضحى على الأبواب، فإن تراكم مزيد من الدهون أمر يلوح في الأفق إن لم يتبع الشخص روتينًا يساعد على حرق الدهون بدلًا من اكتساب المزيد.

أن تستهدف التخلص من الدهون هو تحدي حقيقي، لأن عادة ما يتخلص الجسم من الماء أسرع بينما يحتفظ بالدهون لمدة أطول. هناك أسباب عديدة تجعل أي شخص حريص على عدم اكتساب مزيد من الدهون منها حماية القلب من الأمراض وتحسين المظهر بالطبع.

في عيد الأضحى تحديدًا ومع موائد الفتة العربي يمكن باتباع خطوات بسيطة التخلص من الدهون وفي الوقت عينه الاستمتاع بالعيد، لكن سيتطلب الأمر التركيز وبذل بعض الجهد.

طرق القضاء على الدهون في عيد الأضحى:



1- تدريبات القوة

التمرين هو أفضل طريقة لحرق الدهون. فلا مانع من دقائق بسيطرة خلال عطلة العيد تقضيها في ممارسة بعض تمارين القوة التي تحرق الدهون وتبني العضلات.

تم تصميم تمارين القوة لتحسين القوة والقدرة على التحمل مع حركات المقاومة المتكررة. قد يتضمن رفع الأثقال وكذلك استخدام وزن الجسم للقرفصاء وتمارين الضغط والألواح.

تمارين رياضية المصدر Freepik



2- البروتين

من حسن الحظ أن تناول اللحم في عيد الأضحى لا يزيد الوزن بينما يعزز جرعة البروتين التي يحتاجها جسمكِ لتكسير الدهون، تساعد إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من شهيتكِ وبالتالي يقلل من تناول السعرات الحرارية. أظهرت بعض الدراسات أن تناول المزيد من البروتين يساعدك أيضًا على فقدان دهون البطن.

أضف ِالمزيد من الأطعمة التي تحرق الدهون مثل اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان إلى نظامك الغذائي.

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3- الحصول على ثماني ساعات من النوم كل ليلة

نعلم أن الأعياد، وبينهم عيد الأضحى، هو فرصة للسهر وقضاء أوقات ممتعة ليلًا، لكن عليك أن تعرف أن قلة النوم يتساهم في زيادة الشهية وتغيرات في الهرمونات تجعلك تشعر بالجوع ما يزيد خطر السمنة.

يحتاج الأصحاء أن يناموا سبع ساعات على الأقل كل ليلة. التزمي بوقت نوم منتظم ، وتجنبي الهاتف والكافيين قبل النوم وجربي بعض علاجات النوم الطبيعية مثل اللافندر والبابونج للمساعدة على النوم.

4- تناول الألياف القابلة للذوبان

تساعد الألياف القابلة للذوبان على امتصاص الماء وتشكيل مادة هلامية ، مما يساعد بدوره على إبطاء مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي. هذا يجعل الشخص يشعر بالشبع.

وجبة لحم مشوي المصدر freepik



5- تقليل السكر

يزيد تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر من الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة السكرية.الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر غالبًا ما تكون عالية في السعرات الحرارية أيضًا وغير مشبعة كما نظن ، مما يعني أن الشخص سيحتاج إلى تناول المزيد منها لسد الجوع. لذلك خلال عطلة عيد الأضحى يفضل تناول الكثير من البروتين و الخضروات و الإقلال و الحلويات والنشويات.

6- التمرين في الصباح

وفقًا للدراسات، فإن التمرين في الصباح الباكر يمكن أن يساعدك على خسارة 20٪ من الدهون أكثر من ممارسة الرياضة بعد تناول الإفطار. ابدأي اليوم بالتمرين ثم وجبة فطور غنية بالبروتين لبدء حرق الدهون في اليوم.

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7- تناول الطعام بشكل أبطأ

يمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة إلى الإفراط في تناول الطعام. تمهلي عن طريق الأكل "اليقظ" والتركيز على مضغ كل لقمة قبل البلع.

المصدر: very well fit