شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تعزز من جودة النوم أثناء فصل الصيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائى يلعب دورا رئيسيا فى الحفاظ على الصحة العامة، بالإضافة إلى أنه يؤثر علي جودة النوم ويودى إلى الأرق واضطرابات النوم المستمرة نتيجة نقص بعص العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان بشكل يومى.

تؤثر فصول السنة أيضا علي جودة النوم ، ففي فصل الشتاء يرغب الأفراد في النوم بشكل جيد ولكن علي العكس في فصل الصيف الذي يتميز بارتفاع دراجات الحرارة المستمرة وساعات النهار الطويلة، يفقد الأشخاص الحصول علي حالة النوم الجيد .وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطانى.

وتشمل أسباب عدم قدرتنا على الحصول على قسط كاف من النوم درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف والضوء.ولذلك، قدم فريق من الخبراء في Bed Kingdom بعض النصائح المهمة للنوم خلال الأيام الأكثر سخونة في العام. كما ذكر الباحثون أن النوم بملابس أقل يمكن أن يكون من أسهل الطرق للحصول على ليلة نوم جيدة في أشهر الصيف.





طرق للحصول علي قسط كافي من النوم خلال الصيف:وأوصى الخبراء بثلاثة أوضاع للنوم يمكن أن تساعد في الحفاظ على برودة الجسم خلال الليل، وهي: النوم على أحد الجوانب، ووضعية "نجم البحر" ووضعية "نوم لوح الخشب".





1.النوم على الجانب :هو الأفضل لأن مقدار التلامس بين المرتبة وجسمك أصغر.





2.النوم بوضعية نجم البحر مستلقيا على ظهرك مع كون ذراعيك وساقيك ممدودتان يزيد من مساحة السطح بحيث يتبخر العرق ويبردك بشكل أسرع. 3.نوم لوح الخشبوأفضل وضع مثالي لنوم هادئ في الليل هو نوم لوح الخشب، وهو وضع النوم الجانبي بحيث تكون الأرجل مستقيمة للأسفل وليست مطوية. وهذه الأوضاع هي الأفضل لأنها تسمح لجزء أكبر من جسمك أن يحصل على هواء نقي أثناء نومك.