شكرا لقرائتكم خبر عن الزنجبيل لإنقاص الوزن.. مشروبات صباحية صحية للتخلص من الدهون فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قد تكون رؤية نفسك تكتسب وزناً أكثر إحباطًا مما تتوقعه أو تفكر فيه، لكن هل أدركت أن مجرد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو القيام بأوضاع اليوجا غير كافٍ؟ .

تتأثر عملية إنقاص الوزن بالكامل بشكل كبير بنظامك الغذائي، والذى يزداد بالطعام الدسم فى عيد الأضحى، وفيما يلى وفقا لموقع " healthsite"، نعرض 5 مشروبات مغذية قد تدمجها في روتينك اليومي للتخلص من دهون البطن .

الزنجبيل لتخفيف الوزن

كثير من الناس يقللون من أهمية التقييد الغذائي عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يُعرف كوب من المشروبات التي تحتوي على الزنجبيل، بنكهته المميزة وله تأثير مهدئ بلا شك، أضف كوبًا ساخنًا من ماء الزنجبيل إلى روتينك اليومي لمساعدتك على حرق تلك السعرات الحرارية المروعة.

الزنجبيل هو أحد المكونات الأكثر قابلية للتكيف المستخدمة في الطبخ الهندي. هذا الجذر مليئة بالمزايا الصحية ، من علاج عسر الهضم إلى تخفيف نزلات البرد المستمرة، يمكن أن تساعدك هذه التوابل المعجزة في فقدان الوزن الذي يصعب فقدانه بسبب آثاره المضادة للالتهابات.

جرعات الزنجبيل لتخفيف الوزن

فيما يلي قائمة بخمسة مشروبات مصنوعة من الزنجبيل والتي ستسرع من عملية التمثيل الغذائي ويمكن تناولها في الصباح الباكر، حيث تساعد هذه المشروبات على إنقاص الوزن وتساعد في إنقاص وزن الجسم، نظرًا لأن التمثيل الغذائي الخاص بك يكون في ذروته في الصباح ، فمن الأفضل تناول هذه المشروبات بعد ذلك.

ماء الزنجبيل لتخفيف الوزن

اغلى كوب من الماء وأضف بعض الزنجبيل إلى الماء، اتركه بضع دقائق حتى يغلي، بعد إحضاره إلى درجة حرارة الغرفة ، أطفئ اللهب. اشربه مع مصفاة واشربه على معدة فارغة.

جرعة الزنجبيل والليمون الصباحي لإذابة دهون البطن

إسحق بعض الزنجبيل وأضفه إلى وعاء الخلاط مع بعض عصير الليمون ، بعد تصفية المشروب ، أضف بعض العسل إليه، اشرب هذا المشروب دون تناول الطعام أولاً.

شاي الزنجبيل لتخفيف الوزن

قم بتسخين كوب من الماء و أضف بعض الزنجبيل المطحون عليه ، واترك هذا المشروب ينضج قليلاً، بعد فترة ، أضف أوراق الشاي الأسود واتركه جيدًا. تناول هذا الشاي لإنقاص الوزن بشكل عادي أو مع بضع قطرات من العسل وبعض كعك الشوفان.

شاي الزنجبيل الأخضر لإنقاص الوزن بسرعة

الشاي الأخضر هو أحد أشهر أنواع الشاي لخسارة الوزن، ستؤدي إضافة بعض عصير الزنجبيل ببساطة إلى تحسين مدى فعاليته في تقليل الدهون العنيدة في منطقة البطن، يمكن أيضًا إضافة بضع قطرات من العسل لتحسين النكهة.

جرعات الزنجبيل والخيار والليمون لحرق دهون البطن

يعد أحد أفضل المشروبات الصباحية لفقدان الدهون بسرعة، كل ما عليك فعله هو الجمع بين مكعبات الخيار والزنجبيل وسيقان الكرفس وأوراق الكزبرة وعصير الليمون والقليل من الملح الوردي في الخلاط. امزج كل شيء جيدًا. الآن قم بترشيحه ، ضعه في برطمانات زجاجية صغيرة ، واستهلكه كل صباح مع كوب من الماء.