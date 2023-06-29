مرض السمكية أسبابه وأهم أعراضه

بيروت - نادين محمد - يعد مرض السمكية مرضاً جلدياً له أكثر من 20 نوعاً، وتشمل أعراضه الجلد الجاف والحكة والقشور، وتعد السمة الرئيسية للإصابة بالشبكية هي الجلد الجاف والسميك والمتقشر.

يمكن أن يبدأ الطفل الإصابة بمرض السمكية في الطفولة، وغالباً في السنة الأولى من العمر، ويمكن أن يصاب به البالغون أيضاً، وقد يصاب به واحد من كل 250-300 شخص.

ما الذي يسبب مرض السمكية؟

غالباً ما ينتج مرض السمكية من جينات الشخص الموروثة، وعادة ما يحدث مرض السمكية عند الأطفال بسبب بعض الجينات الموروثة من أحد الوالدين أو كليهما، ولكن ليس بضروري أن يكون الآباء مصابين بالمرض حتى ينقلوا الجين إلى أطفالهم.

مرض السمكية ومضاعفات تناول الأدوية

ومع ذلك، قد يصاب بعض المرضى بمرض السمكية نتيجة مضاعفات تناول بعض الأدوية مما يتسبب في تكاثر خلايا الجلد بمعدل طبيعي، لكنها لا تنفصل عند سطح الجلد، كما أن خلايا الجلد الميتة لا تتساقط بسرعة كافية، مما يتسبب في تراكم القشور.

على الجانب الآخر يعد هناك سبب آخر محتمل للإصابة بمرض السمكية، وهو وجود طفرة جينية أو تغيرات في الرحم مما يسبب افتقار الجلد إلى ما يكفي من البروتينات الرئيسية، والتي تساعد الجسم على تكوين طبقة خارجية من الجلد، والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

مضاعفات مرض السمكية

يمكن أن يصاب البالغون بالسمكية نتيجة للإصابة بأمراض أخرى مثل الفشل الكلوي، وأنواع معينة من السرطانات وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

في حالات نادرة، يمكن أن يحدث بسبب دواء، مثل سيميتيدين (تاجاميت)، الذي يعالج القرحة والارتجاع الحمضي، وكلوفازيمين (لامبرين) الذي يعالج الجذام، أو عن طريق تناول الفيتامينات، مثل (فيتامين ب).

أعراض مرض السمكية

تشمل أعراض مرض السمكية ما يلي:

1-الجلد الجاف والمثير للحكة

الجلد السميك والخشن الذي يبدو متسخاً بشكل ملحوظ على راحتي اليدين وباطن القدمين.

قشور بيضاء أو رمادية أو بنية اللون على مقدمة الساقين أو مؤخرة الذراعين أو فروة الرأس أو الظهر أو المعدة.

إذا ظهرت قشور على الوجه، فغالباً ما تكون على الجبهة والخدين. في بعض الأحيان تتجعد حواف القشور، مما يجعل الجلد أكثر خشونة.

وقد تظهر خطوط إضافية على راحتي اليدين وباطن القدمين، وقد تتعمق الخطوط في الحالات الشديدة مسببة تشققات في الجلد، وإذا كانت الشقوق عميقة بدرجة كافية، فقد تتطور العدوى.

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2-نتوءات خشنة على الذراعين

نتوءات خشنة على الذراعين والفخذين والأرداف، وغالباً ما يتم الخلط بين النتوءات والعيوب الناتجة عن حب الشباب.

3-عدم القدرة على التعرق بشكل كافٍ

يحدث هذا في الحالات الشديدة، ويمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة لكن في حالات عديدة لا يدرك العديد من المرضى أنهم مصابون بالسمكية؛ لأن الأعراض يمكن أن تكون ضعيفة جداً قد يظنونها جفاف بشرة.

ولتشخيص مرض الصدفية قد يقوم الطبيب بأخذ خزعة وإزالة جزء صغير من الجلد لفحصه تحت المجهر، ونظراً لأن المرض موروث عند الأطفال، فقد يطلب الطبيب أيضاً إجراء اختبار جيني.

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المصدر: webmd