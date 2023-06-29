أيهما أفضل لإنقاص الوزن: الماء البارد أم الدافىء؟

بيروت - نادين محمد - تعتبر فكرة شرب الماء لإنقاص الوزن موضوعًا شائعًا في الأوساط الصحية ومجالات فقدان الوزن. يعتبر الماء جزءًا أساسيًا من حياة الإنسان وله فوائد صحية عديدة، بالإضافة إلى دوره المحتمل في عملية فقدان الوزن. في هذه المقالة، سنكتشف ما إذا كان شرب الماء البارد أو الدافئ أفضل لإنقاص الوزن.

الماء البارد أو الدافئ؟ لإنقاص الوزن

الصورة من freepik



يُعتقد عادةً أن شرب الماء البارد لإنقاص الوزن يعزز عملية حرق السعرات الحراريّة في الجسم. فعند تناول الماء البارد، يحتاج الجسم إلى طاقة إضافية لتسخين الماء لدرجة حرارة الجسم. هذا يعني أن الجسم يستهلك سعرات حرارية إضافية أثناء هذه العملية. ولذلك، يُعتقد أن شرب الماء البارد يمكن أن يساعد في زيادة معدل الأيض وبالتالي تسهيل عملية فقدان الوزن.

من ناحية أخرى، هناك من يرون أن شرب الماء الدافئ يمكن أن يساهم في عملية فقدان الوزن. يُعتقد أن الماء الدافئ يساعد على تحفيز عملية الهضم وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر شرب الماء الدافئ قبل الوجبات الرئيسية عادةً مشروعة في بعض الثقافات، حيث يعتقد أنه يساهم في تنظيم الشهية والتحكم في كمية الطعام المتناول.

ربط الباحثون بين تناول الكميّة الكافية من الماء والرغبة في تناول المزيد من الحصص، حيث أكّدوا أنّ الجسم قد يخطىء ويفسّر الشعور بالعطش بأنّه شعور بالجوع، وبالتالي تناول الطعام، ما يتسبّب بزيادة في الوزن، حتى أنّ بعض خبراء التغذية ينصحون عند الشعور بالجوع بتناول الماء قبل الأكل، لتمتلىء المعدة ويختفي الشعور بالجوع في محاولة لعدم إضافة سعرات حراريّة جديدة.

ما رأيك بالتعرف على فوائد الماء البارد للشعر

تناول الكميّة الكافية من الماء والرغبة في تناول المزيد من الحصص، حيث أكّدوا أنّ الجسم قد يخطىء ويفسّر الشعور بالعطش بأنّه شعور بالجوع، وبالتالي تناول الطعام، ما يتسبّب بزيادة في الوزن، حتى أنّ بعض خبراء التغذية ينصحون عند الشعور بالجوع بتناول الماء قبل الأكل، لتمتلىء المعدة ويختفي الشعور بالجوع في محاولة لعدم إضافة سعرات حراريّة جديدة.

الصورة من freepik

على الرغم من وجود هذه الآراء المختلفة، يجب أن نفهم أن شرب الماء بشكل عام يعتبر مهمًا لصحة الجسم بشكل عام وليس فقط لفقدان الوزن. وبغض النظر عن درجة حرارة الماء الذي تشربه، يجب تناول كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على الترطيب الجيد ودعم وظائف الجسم المختلفة.

بالنهاية، لا يوجد دليل علمي قاطع يشير إلى أن الماء البارد أو الدافئ يعزز بشكل مباشر عملية فقدان الوزن. إن أهم شيء هو الحفاظ على توازنٍ عام في نظامك الغذائي وممارسة النشاط البدني بانتظام. وللحفاظ على وزن صحي وفقدان الوزن إن لزم الأمر، يُنصح بمراجعة أخصائي التغذية المعتمد الذي سيوفر لك نصائح واستراتيجيات فعّالة وملائمة لظروفك الشخصية.

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بصفة عامة، يُعتبر شرب الماء ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم ودعم وظائفه المختلفة. سواء كان الماء باردًا أم دافئًا، يجب تناول كمية كافية منه يوميًا. استمتع بشرب الماء واختر الدرجة التي تجعلك تشعر بالارتياح والانتعاش.

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