شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة عشان تقضى عيدك بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الفتة واللحمة والكوارع هي الأكلات الشهيرة في عيد الأضحى بتنوع الطرق الخاصة بها، ولكن الافراط في تناول اللحوم قد يؤثر بشكل كبير على صحة الجسم، وخصوصا من يعانون من الأمراض المزمنة، لذلك نقدم بعض النصائح الصحية التي تحافظ على صحة جسمك في العيد وفقا لما ذكره موقع helthy وهى:

-قلل من تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، واستبدلها بالعصائر الطبيعية والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم.

-ابتعد عن الأطعمة المملحة والمخللات، حيث انها تزيد من العطش والجفاف وتؤثر على صحة الجسم واستبدلها بالخضراوات والفواكه والأطعمة الصحية.

-تجنب تناول كمية كبيرة من اللحوم، فكمية كبيرة من البروتين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الكلى والكبد ويستغرق جسمك أيضًا وقتًا لمعالجة البروتين وقد يؤدي الإفراط في تناول البروتين إلى مشاكل في الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالحموضة والغثيان واضطرابات المعدة.

-تجنب الأطعمة المقلية، قد تميل إلى قلي اللحوم أو تناول الأطعمة المقلية بشكل عام وذلك يزيد من نسبة الدهون بها ، لذلك يجب استبدالها باللحوم والاكلات المشوية أو المسلوقة.

-الاهتمام بتناول الشاي الأخضر، حيث إنه مفيد لتسهيل الهضم وتساعد بعض الخلطات في التعامل مع الغثيان والإمساك وعسر الهضم .

-الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية ولو على الأقل 30 دقيقة في اليوم.