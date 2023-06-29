شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد العصائر الطبيعية في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أشهر الصيف ، تميل إلى فقدان الكثير من الماء من جسمك ، مما يجعلك تشعر بالجفاف غالبًا، و بشكل افتراضي يميل الجميع إلى اشتهاء المشروبات الباردة والآيس كريم، ولكن هل جربت تناول العصائر الطازجة بدلاً من ذلك؟

وحسب ما ذكره موقع everyday فإن اختيار العصائر الطازجة المصنوعة في المنزل هو بالتأكيد الخيار الأكثر صحة وتجديدًا وسهل التحضير، كما انه مفيد لصحة الجسم ومن أبرز العصائر الطبيعية الهامة لصحة الجسم:

-عصير البنجر:

امزج البنجر مع الأطعمة الأخرى مثل الزنجبيل والجزر والليمون والتفاح الأخضر لجعله ألذ وإضافة إلى المحتوى الغذائي يحتوي على النترات التي تتحول إلى أكاسيد نترات في الدم تساعد الأوعية الدموية المختلفة على التمدد والاسترخاء.

-عصير التفاح:

غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ج ، عصير التفاح سهل التحضير وله العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك إنقاص الوزن وعلاج الإمساك وإشراق البشرة وتعزيز المناعة لها طعم حلو.

-عصير البطيخ:

هذا بالتأكيد من أكثر العصائر والفواكه تبريدًا وترطيبًا للغاية يحتوي على 92٪ من الماء، وغني بفيتامينات A & C ، وهو حلو طبيعيًا زينها بأوراق النعناع لمذاق أعذب.

-عصير الليمون الزنجبيل والكركم:

هذا من أصح العصائر ، أشبه بالعلاج ، يساعد في علاج الحالات الصحية مثل مرض الزهايمر والغثيان كما أنه مضاد للالتهابات ، ويعمل كمضاد للاكتئاب ، ويقلل من مشاكل القلب ، ويحمي الحمض النووي ، ويجعل البشرة متوهجة ، وما إلى ذلك.

-عصير أخضر: هذا عصير مليء بالطاقة مصنوع من الخيار والكرفس والتفاح الأخضر والليمون ، وهو أمر استثنائي لإنقاص الوزن.

-عصير البرتقال والجزر والزنجبيل:

هو أحد العصائر الأكثر شيوعًا ، فهو مليء بفيتامين سي وغني بالمواد الغذائية إنه عصير مناسب لكثير من الناس ويمكن تناوله في أي وقت من اليوم مع أي وجبة.

-عصير الأناناس والكرفس الأخضر:

هذا المزيج له فوائد صحية متعددة ، مثل القلوية والخصائص المضادة للالتهابات ، ويساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي ومليء بمضادات الأكسدة هذا العصير سيجعلك تتوهج بالتأكيد من الداخل والخارج.