شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات صحية تحسن الهضم في عيد الأضحى لتجنب اضطراب المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الأطعمة الدسمة مثل "الفتة" والأطعمة المقلية خلال إجازة عيد الأضحى يؤثر على عملية الجهاز الهضمى ، وقد يتسبب في عسر الهضم والمعروف أيضًا "سوء الهضم أو اضطراب المعدة"، هو الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن ،ولتقليل هذا الشعور ، إليك المشروبات الصحية التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

المشروبات التي تساعد على تحسين عملية الهضم:شاي الزنجبيل

شرب شاي الزنجبيل الدافئ قبل أو أثناء الوجبة الكبيرة قد يحسن صحة الجهاز الهضمي ويمنع حرقة المعدة وآلام المعدة وعسر الهضم، وذلك لأن جذر الزنجبيل يحفز تدفق اللعاب، وإنتاج العصارة الصفراوية والمعدة.

شاي الليمون

شاي الليمون يساعد في تهدئة المعدة والحفاظ على وظائف الجهاز الهضمي تحت السيطرة، يستخدم كعلاج طبي للمساعدة في تقليل الأعراض في بعض مشاكل المعدة مثل الانتفاخ والإمساك، يحتوي الليمون على مركب يسمى السترال الذي يوفر فوائد مضادة للالتهابات.

شاي النعناع

النعناع لها فوائده الصحية يحتوي على مواد كيميائية طبيعية قد تساعد الجهاز الهضمي عن طريق تقليل التشنجات في الأمعاء ، مما يعني أن جسمك أكثر استرخاء ويمكنه هضم الطعام بسهولة أكبر بعد تناوله لهذا السبب، وجد أيضًا أنه من المحتمل أن يكون فعالا في علاج متلازمة القولون العصبي.

الماء

الماء يوصف بأنه مساعد طبيعي للجهاز الهضمي، مما يعني أنك بحاجة إلى الكثير منه حتى تعمل هذه الخلايا، يحافظ الماء أيضا على مرونة الأنسجة في الجهاز الهضمي مع خلق بيئة تسمح بمرور الطعام بسهولة.

شاي الشمر

يساعد الشمر المليء بالألياف في تخفيف الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تسبب الغازات ، بالإضافة إلى الحفاظ على حركة الأشياء بشكل صحيح في الجهاز الهضمي.