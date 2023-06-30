شكرا لقرائتكم خبر عن يحافظ على صحة القلب.. تعرف على فوائد تناول العنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العنب من الفواكه الصيفية المفضلة لدى الكثيرين، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الرائعة والمهمة للجسم، وأيضا لديه طعم ومذاق مميز، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الفوائد التي تحل علي الجسم وفقا لموقع “webmed”. أكد التقرير أن العنب يحتوي علي الكربوهيدرات، والألياف، والدهون، وفيتامين سي، وأ، ونسبة جيدة من الحديد، ومضادات الأكسدة، وهذه العناصر الغذائية مهمة للجسم. أما عن فوائد العنب فهي كالتالي: ​-الحفاظ على القلب:لأن العنب يحتوى علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الفواكه التي تساهم بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية، وتنظيم ضغط الدم، وتقليل فرص الإصابة بمشاكل وأمراض القلب المختلفة. - يقلل فرص الإصابة بالسرطان:يساهم العنب في الوقاية من الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان المعدة والثدي والكبد والغدة الدرقية والمبيض والبروستاتا والقولون وعنق الرحم، ويرجع السبب إلي إحتوائه علي خصائص المقاومة للأورام الخبيثة. - الحفاظ علي صحة الجلد:لأنه يحتوي علي مادة الأنثوسيانين التي تساهم بشكل كبير في علاج بعض الأمراض الجلدية، مثل حب الشباب وحروق الشمس وسرطان الجلد، كما أنه يمد البشرة بالكولاجين الذي يعمل على تقليل ظهور علامات التقدم في العمر. - تقوية الشعر والحد من تساقطه: إذا كنت تعاني من ضعف الشعر، وتعرضه للتساقط فأنت بحاجة إلي تناول العنب، لأنه يساهم بشكل ملحوظ علي النمو وزيادة كثافته والسبب يرجع إلى احتوائه على مغذيات تحفز البصيلات على الإنبات.