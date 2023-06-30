شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير المشروبات الساخنة والباردة على الأسنان وطرق حماية المينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تؤثر درجات الحرارة علينا جميعًا وعلى أسناننا بطرق مختلفة ، ولكن بالنسبة للبعض مجرد تناول كوب من الشاي الساخن أو كوب من الماء المثلج يمكن أن يكون مؤلمًا للغاية، درجة حرارة المشروبات التي نستهلكها ، سواء كانت ساخنة أو باردة ، يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على أسناننا، وإليك طرق العناية بالأسنان ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv". تأثيرات المشروبات الساخنة والباردة:

تلف المينا:تناول المشروبات الساخنة مثل القهوة أو الشاي أو الشوكولاتة الساخنة يعرض أسناننا لدرجات حرارة عالية ، مما قد يضعف طبقة المينا - الطبقة الخارجية الواقية لأسناننا، يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر للمشروبات الساخنة إلى تآكل المينا ، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس والحساسية وتغير اللون.

تقلص المينا: تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى تقلص مينا أسناننا. عندما نستهلك المشروبات المثلجة ، فإن الانكماش والتوسع السريع للمينا يمكن أن يضعفها بمرور الوقت ، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتشقق والكسور وتسوس الأسنان.

حساسية الأسنان: شرب المشروبات الساخنة أو الباردة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حساسية الأسنان. إذا كان لديك بالفعل أسنان حساسة ، فإن الحرارة الناتجة عن المشروبات يمكن أن تحفز الأعصاب في الأسنان ، مما يسبب عدم الراحة أو الألم، يمكن أن يؤدي التغير المفاجئ في درجة الحرارة إلى تحفيز الأعصاب في الأسنان ، مما يؤدي إلى الشعور بالألم أو الوخز، يمكن أن يؤدي التعرض المطول للسوائل الساخنة إلى تفاقم الحساسية ويجعل تناول الأطعمة أو المشروبات الساخنة أمرًا غير مريح.

تلطيخ الأسنان: تحتوي المشروبات الساخنة على أصباغ يمكن أن تلطخ الأسنان بمرور الوقت تحتوي المشروبات مثل القهوة والشاي على الكروموجينات ، وهي مركبات تلتصق بمينا الأسنان وتتسبب في تغير اللون الأصفر أو البني، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للمشروبات الساخنة إلى تعتيم ظل أسنانك تدريجيًا ، مما يؤثر على جماليات ابتسامتك.





نصائح لمنع حساسية الأسنان من درجة الحرارة1. استخدم الماصة: عند تناول المشروبات الساخنة أو الباردة ، يمكن أن يساعد استخدام المصاصة في تقليل التلامس بين السائل وأسنانك، هذا يقلل من خطر تآكل المينا والتلطيخ.

2. اشطف بالماء: بعد الاستمتاع بمشروب ساخن أو بارد ، اشطف فمك بالماء للمساعدة في تحييد مستوى الأس الهيدروجيني وإزالة أي أحماض أو سكريات باقية، يمكن أن تساعد هذه الخطوة البسيطة في الحفاظ على بيئة فموية صحية.

3. الحد من الاستهلاك: الاعتدال هو المفتاح، في حين أنه قد يكون من الصعب التخلص من المشروبات الساخنة أو الباردة المفضلة لديك تمامًا ، فحاول الحد من استهلاكها واستمتع بها كعلاج عرضي بدلاً من عادة يومية.

4. ممارسة نظافة الفم الجيدة: تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل ، واستخدام الخيط بانتظام ، واستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد يمكن أن يساعد في تقوية طبقة المينا والحماية من تسوس الأسنان وحساسيتها.

5. قم بزيارة طبيب الأسنان: فحوصات الأسنان المنتظمة ضرورية للحفاظ على صحة الفم المثالية. يمكن لطبيب الأسنان الخاص بك تحديد أي مشاكل في الأسنان في وقت مبكر ، وتقديم خدمات التنظيف المهنية