شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن وظائف المخ وتقوى الرئة.. اعرف فوائد السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السباحة لها العديد من الفوائد، وخلال الاحتفال بعيد الأضحي يسعي الكثيرون للسفر ونزول حمامات السباحة والبحر، ولذا يقدم الخليج 365 أبرز وأهم الفوائد التي تحل علي الجسم نتيجة لممارسة السباحة، وفقا لموقع “verywellhealth”. -الحفاظ على صحة القلب:تلعب السباحة دورا كبيرا في تنشيط الدورة الدموية، وتنظيم ضغط الدم والحد من تعرضه للارتفاع، ولذا فممارستها تعمل على تقليل فرص الإصابة بمشاكل وأمراض القلب. - تقوية الرئة: تحد من الإصابة والتعرض لمشاكل في الجهاز التنفسي، وأيضا تعمل علي تقوية صحة الرئتين، وتحد من التعرض لمشاكل الإصابة بالانسداد بها، وأيضا الإصابة بالربو، كما أنها تعمل على تحسن عملية التنفس، وتحد من الإصابة بالربو. - تحسين وظائف المخ وتنشط الذاكرة: ممارسة رياضة السباحة لها دور كبير في تحسن من وظائف المخ الإدراكية، لأنها تعمل علي تقوية الذاكرة وزيادة التركيز وتعزيز الانتباه. -تقلل فرص الإصابة بالاكتئاب: تعد من أبرز أنواع الرياضة التي تؤثر بشكل إيجابي علي الصحة النفسية، والسبب يرجع إلي أن المخ عند ممارستها يقوم بإنتاج هرمونات تعمل على تحسين المزاج وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، ومنها الإندورفين الدوبامين والسيروتونين -تجعلك أكثر عرضة للنوم الصحي: تتحسن جودة النوم بنسبة تصل إلى 75% عند ممارسة السباحة بشكل منتظم،، وتقلل فرص الإصابة بالأرق. -تحد من تعرضك بالإصابة بالألم الجسم: تساعد على تحسين اللياقة البدنية وتقليل الآلام المزمنة الناتجة عن بعض الأمراض، مثل التهاب المفاصل والألم العضلي الليفي.

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