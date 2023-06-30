لهضم أفضل ..نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة فى عيد الأضحى

بيروت - نادين محمد - قد يتسبب تناول الكثير من الزيوت والدهون في التأثير سلباً على صحتنا، على المدى القصير والطويل وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. إليك مجموعة نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة فى عيد الأضحى للتعامل مع التناول المفرط للأطعمة الدهنية في العيد.

الصورة من موقع Freepik

1. أساليب طهي صحية

الوقاية خير من العلاج، وفي هذه الحالة من الأفضل دائمًا اللجوء إلى أساليب طهي صحية. على سبيل المثال، بدلاً من طهي كل اللحوم بالزيت المفرط، يمكنك تجربة شي بعضها لأن الشي يتطلب أقل بكثير من الطهي أو القلي. وبالمثل، يمكنك أيضًا فصل الزيت الزائد من مرق اللحم واللحوم أثناء الطهي.

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2. تخطي المشروبات الباردة والحلويات

الصورة من موقع Freepik

يفضل عدم الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة، ويفضل في حالة تناول القليل منها عدم تناول أي غسلها بكوب من المشروب البارد وبعض الحلوى بعد ذلك. لكن سيكون من الأفضل لصحتك إذا لم تفعل ذلك.

تؤثر برودة هذه العناصر على وظائف الأمعاء والكبد والمعدة، وهذا المزيج يعني أن جهازك الهضمي سيواجه صعوبة في هضم الدهون في جسمك، مما قد يؤدي بدوره إلى مشاكل في المعدة.

3. تجنب القيلولة

تعد من أهم نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة فى عيد الأضحى هي عدم النوم مباشرة بعد تناول وجبة دهنية، قد يتسبب ذلك في ترسب الدهون في الجسم ويعيق الهضم الفعال للدهون في النظام الغذائي، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتداد أحماض المعدة وتكوين الغازات والانتفاخ.

4. تناول البروبيوتيك والألياف

الصورة من موقع Freepik

عند تناول الكثير من الدهون، يقل عدد بكتيريا الأمعاء الصحية ويزداد عدد بكتيريا الأمعاء غير الصحية. فقد ربطت الأبحاث هذه التغييرات بأمراض قاتلة متعددة مثل السرطان والسمنة ومرض باركنسون.

هناك طريقة جيدة لتحقيق التوازن بين هذه التغييرات وهي تناول البروبيوتيك مثل الزبادي وبعض أنواع الجبن (مثل الشيدر والموزاريلا) قبل أو بعد الوجبة الزيتية؛ لأن البروبيوتيك سوف يستمر في تجديد البكتيريا الجيدة في أمعائك وحمايتك من مشاكل الهضم و الإمساك .

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5. مشروبات لهضم الأسرع

تساعد بعض المشروبات في تسريع عملية الهضم وتعزيز التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وتعد أفضل المشروبات على الإطلاق هي الزنجبيل فهو يريح عضلات الأمعاء، ويساعد على منع تراكم الغازات وقد يأتي من ضمن أفضل المشروبات التي تساعد على الهضم وتعزيز حرق الدهون .

يعد الشاي الأخضر، ضمن أفضل المشروبات فهو غني بمضادات الأكسدة ويعزز حرق الدهون وتعزيز التمثيل الغذائي والتخلص من عسر الهضم .

6. وجبات صغيرة ومتكررة

الصورة من موقع Freepik

تعد من أفضل النصائح لأصحاب الأمراض المزمنة فى عيد الأضحى هي تناول وجبة واحدة، يمكن تناول وجبات صغيرة ومتكررة من شأنها أن تحافظ على أمعائك صحية.

يجب على أصحاب الأمراض المزمنة تجنب تناول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والقلب والكلى وما إلى ذلك فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول، لذا يجب تجنب تناولها. بدلاً من ذلك، يجب اختيار بدائل صحية قليلة الدهون مثل صدور الضأن أو الرقبة أو الأجنحة.

المصدر : موقع hindustantimes