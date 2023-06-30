هل لحم العيد مضر؟   6 نصائح لتناوله على مائدة عيد الأضحى بأمان 

بيروت - نادين محمد - هل لحم العيد مضر؟ سؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين، فتعد اللحوم من الأطعمة التي تحمل العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب العديد من المضاعفات الصحية ومشاكل الجهاز الهضمي أو ارتفاع كوليسترول الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية إذا تم تناولها بكميات كبيرة على مائدة عيد الأضحى. إليك قائمة ببعض النقاط الأساسية التي يجب الانتباه إليها.

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الصورة من موقع AdobeStock

هل لحم العيد مضر؟

يجب اتباع بعض النصائح الصحية للبقاء بصحة جيدة. إليك كيف تتناولين لحوم العيد دون الإضرار بصحتك.

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1. المشوي بدلاً من المقلي

بدلاً من تناول اللحوم المقلية مثل لحم الضأن المقلي أو الكبد المقلي أو الكباب، اختيار البدائل المخبوزة أو المشوية بدهن الزيت فقط لأنها ستكون ألذ وأكثر صحة أيضًا.

2. المرق بدون دسم أفضل

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بدلاً من صنع اللحم بمرق دهني، يتضمن الكثير من الزيت والقشدة والزبدة وما إلى ذلك، اختيار بديل صحي مع كمية أقل من الزيت وهريس البصل والطماطم فقط.

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3. إضافة الألياف إلى مائدة طعامك

الصورة من موقع AdobeStock

لجعل طبق اللحم أكثر صحة وصديقة للأمعاء، يجب تضمين المزيد من الخضار مع اللحم على شكل سلطة بدون توابل.يجب تناول الفاكهة، فهي أفضل صديق لك لأن محتواها من الألياف سيساعد في التخلص من السموم من الجسم والحفاظ على نظافة أمعائك.

تساعد الفواكه أيضًا، في الحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول السكر وإبقاء الشخص ممتلئًا لفترة أطول أيضًا.

4. وجبات صغيرة ومتكررة

الصورة من موقع AdobeStock

بدلًا من تناول وجبة واحدة، عليك تناول وجبات صغيرة ومتكررة للحفاظ على أمعائك صحية.

5. تجنب أعضاء الضأن الداخلية

تحتوي الأعضاء الداخلية مثل الكبد والقلب والكلى وما إلى ذلك على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول، لذا تجنبي تناولها. بدلاً من ذلك، اختاري بدائل صحية قليلة الدهون مثل صدور الضأن أو الرقبة.

6. تجنبي الحلويات والمشروبات المحلاة بالسكر

تجنبي الأطعمة الحلوة إذا كنت تهدفين إلى الحد من استهلاك السعرات الحرارية والدهون، فهي تحتوي على سعرات حرارية فارغة. استبدلي هذه المشروبات بعصائر الفاكهة.

المصدر : موقع .thedailystar