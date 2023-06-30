أضيفي هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي لتحافظي على جمالك

بيروت - نادين محمد - إذا كنت من النساء اللواتي ينفقن المال الكثير للاستثمار في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، إعلمي أن نتائجها لن ترضيك، إذا لم تعتني بنظام غذائك، فصحة شعرك وبشرتك تعود إلى أسلوب حياتك وإلى ما تتناولينه من أغذية.



تعرفي إلى قائمة طويلة من الأطعمة التي تحتوي على خصائص تعود بالكثير من الفوائد لصحة جسمك وجمالك، تعمل على تحسين عملية تدفق الدم، ترميم الحمض النووي DNA، التخفيف من حدة الالتهابات، وتضاعف من إنتاج الكولاجين، ما يساعدك في الحصول على بشرة نضرة، شعر صحي، أظافر وأسنان قوية.



قومي بإنشاء لائحة بهذه الأطعمة، تحت عنوان "أطعمة جمالي" واحرصي على تضمين اثنين أو أكثر منهافي نظام غذائك اليومي...

أطعمة مفيدة لجمالك

الصورة من Freepik

الفراولة

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة والالتهابات، تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة التي تؤثر على الجلد مع التقدم في السن، كما أثبتت إحدى الدراسات التي نشرت في عام 2020 في مجلة Antioxidant أن النسب العالية من فيتامين C الموجودة في الفراولة تعزز من إنتاج الكولاجين في الجلد، ما يخفف من حدة بروز التجاعيد والخطوط الدقيقة. إلى ذلك، يقوم فيتامين C بتحفيز عملية امتصاص الحديد من الأطعمة المتناولة خلال اليوم، ما يعزز نمو الشعر، كما تحتوي الفراولة على مادة السيليكا التي تساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه.

ما رأيك متابعة أيضاً أهمية الفيتامين D للجسم والبشرة

السبانخ

من الخضراوات الورقية الداكنة الغنية بالحديد، فيتامين B، C و E، إضافة إلى البوتاسيوم، الكالسيوم، والمغنيسيوم، هذا فضلاً عن مضادات الأكسدة والالتهابات الضرورية لصحة البشرة والشعر، كما أن السبانخ يحتوي على مادة اللوتين Lutein التي تحافظ على صحة العينين.

يمكنك أضافة السبانخ إلى نظام غذائك اليومي وغيره من الخضراوات الورقيّة الداكنة اللون، مثل الخيار، الخس الداكن، لغناها بالفيتامينات والمعادن، مثل البيتاكاروتين وحمض الفوليك...

السالمون

الصورة من Adope

يحتوي السالمون على أحماض أوميغا 3، والدهون الأساسية، مثل حمض إيكوسابنتاينويك(EPA) Eicosapentaenoic Acid وحمض الدوكوساهيكسانويك Docosahexaenoic Acid (DHA) التي تعمل على موازنة درجة الحموضة في البشرة، خاصة البشرة الدهنية، ما يساعد البشرة لتبدو أكثر صحة وشباباً. السالمون مصدر جيد للبروتينات ولمضادات الأكسدة، خاصة منها أستازانتين Astaxanthin الذي يمنع الضرر التأكسدي المسبب لشيخوخة الجلد. جميع هذه العناصر وغيرها الموجودة في السالمون، كفيتامين B، البوتاسيوم والسيلينيوم تعمل على ترطيب البشرة من الداخل والخارج، وحمايتها من أشعة الشمس.

أما بالنسبة للشعر، السالمون غني بالحديد، بفيتامين B12 وأحماض أوميغا 3 التي تساعد جميعها في الحفاظ على صحة فروة الرأس، ترطيب الشعر وحمايته من الشحوب والتساقط.

الأفوكادو

الأفوكادو مليء الفيتامينات الأساسية التي تساعد على تغذية البشرة من الداخل، من بينها فيتامين B9 الذي يعرف بحمض الفوليك الذي يحفز الدورة الدموية، ما يحفز الجلد على تجديد خلاياه. الأفوكادو يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C و E ، إضافة إلى اللوتين Lutein

وزياكسانثين Zeaxanthin التي تحارب علامات التقدم، كالتجاعيد، الخطوط الرفيعة، الترهل، البقع الداكنة وغيرها.

الأفوكادو مصدر رائع للبيوتين، البوتاسيوم، المغنيسيوم ومجموعة فيتامينات B المركبة التي تساعد على نمو الشعر بشكل صحي وعلى حمايته من التكسر والتساقط.

الجوز

الصورة من Adope

الجوز غني بالأحماض الدهنية، مثل أحماض الأوميغا 3 المهمة لصحة البشرة ولتقوية الشعر وحمايته، كما يعتبر مصدراً غنياً بفيتامين E الذي يصنف من مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة، الشعر وكذلك لصحة العينين.



الجزر

من أكثر أنواع الخضار الغنية بالبيتا كاروتين Beta Carotene المعروف بأهميته لنضارة البشرة، إذ يعتبر أحد مضادات الأكسدة المقاومة للجذور الحرة وللعوامل المسببة للتجاعيد وغيرها من الشوائب.

الجزر أيضاً يحتوي على فيتامين A الذي يساعد على مقاومة جفاف فروة الرأس والشعر، وبالتالي التسبب الكثير من المشاكل، كالقشرة، التساقط وغيرهما.

التوت

الصورة من Freepik

التوت من أكثر الأطعمة المفيدة للجمال، غني بمضادات التي تحارب الشوارد الحرة المضرة بالبشرة والشعر، فهو أيضاً غني بالمعادن، كالزنك، النحاس، السلسنيوم، الكالسيوم، الفوسفور وكذلك الأحماض الأمينية المغذية للشعر، كما يحتوى على فيتامين A الفيتامين الذي يحفز الشعر على النمو. التوت أيضاً يقوي اللثة ويحسن من صحة العينين.

أنواع أخرى من الأغذية المفيدة لجمالك سيدتي أضيفيها إلى قائمة أطعمتك اليومية، مثل:

الخضراوات الصليبية التي تشمل الملفوف، البروكلي، القرنبيط، الكرنب الأجعد أو الكايل وبراعم بروكسل.

البقوليات، مثل الفول، العدس، الحمص....

الطماطم.

البذور، كبذور الكتان، بذور عباد الشمس، بذور الشيا وغيرها...

بعدما تعرفتِ الى أهمية هذه الأطعمة لنظامك الغذائي، تابعي الآن تناولي هذه الأطعمة لتنعمي بشعر صحي.. ركزي على السبانخ