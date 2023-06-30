شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لمرضى السكر لتناول اللحوم بأمان فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعني الإصابة بمرض السكرى إجراء بعض التغييرات الغذائية المحددة، ولكن لا يتعين عليك التخلي عن جميع الأطعمة المفضلة لديك، تحتاج فقط لاتخاذ خيارات أفضل، فإذا كنت من محبي اللحوم فإن معرفة كيفية اختيار اللحوم الحمراء عالية الجودة، وتجنب الأنواع المصنعة، مثل بعض اللحوم الباردة، هو المفتاح.

ويعد التقليل من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة مفيدًا حتى لو لم تكن مصابًا بمرض السكري لأنها استراتيجية صحية للقلب لأى نظام غذائي.

التقليل عند الإصابة بمرض السكري أكثر أهمية لأن كل الدهون والأملاح التى تأتي مع اللحوم المصنعة يمكن أن تجعل السيطرة على مرض السكرى أكثر صعوبة، من ناحية أخرى، يجب أن يشتمل نظامك الغذائي لمرض السكرى على البروتين الصحي، واللحوم الحمراء الخالية من الدهن المناسبة يمكن أن تتناسب مع الفاتورة ، ولكن ضمن حدود.

وفقا لتقرير موقع " everydayhealth " يمكن أن تكون اللحوم الخالية من الدهون، بما في ذلك بعض قطع اللحم البقري والدجاج، خيارات غذائية مناسبة لمرضى السكري.

ويجب على مرضى السكري اختيار اللحوم الخالية من الدهون للحد من تناولهم للدهون غير الصحية، ويمكن أن تساعد قائمة التبادل لمرضى السكري في ذلك.

أنواع اللحوم التي يمكن لمرضى السكر تناولها

لحم قليل الدهن جدا

اللحوم الخالية من الدهون تحتوي على 1 جرام من الدهون و 35 سعرا حراريا لكل وجبة.

اللحم الطري

اللحوم الخالية من الدهون تحتوي على 3 جرامات من الدهون و55 سعرا حراريا، تشمل هذه اللحوم:

بعض قطع اللحم البقري :

الدواجن :

بما في ذلك الدجاج والديك الرومي ودجاج الكورنيش (بدون جلد)

لحم الغزال والأرانب :

بما في ذلك الدراج والبط والإوز بدون جلد

تناول اللحوم باعتدال

بعض اللحوم أقل صحة من الخيارات الخالية من الدهون ولكنها قد تكون مناسبة للاستهلاك باعتدال.

لحم متوسط ​​الدسم

يجب على الناس تناول أجزاء أصغر من اللحوم متوسطة الدسم أو تضمينها في النظام الغذائي بشكل غير منتظم، تشمل اللحوم متوسطة الدسم ما يلي:

لحم بقري مفروم .

قطع لحم الضأن المشوي.

شرائح لحم عجل مطحون أو مكعبات

الدواجن مع الجلد والديك الرومي والبط أو الأوز

الكبد والقلب والكلى

اللحوم التي يجب تجنبها لمريض السكر

قطع اللحم البقري الأولية ، مثل الضلوع.

منتجات لحم الخنزير ، مثل الضلوع ، ولحم الخنزير المفروم ، والنقانق.

اللحوم المصنعة ، مثل النقانق والسلامي والهوت دوج ولحم البقر المحفوظ ولحم اللانشون.