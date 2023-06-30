تعرف على درجات حرارة الطهى الآمنة للحوم

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تنمو أنواع كثيرة من البكتيريا على المنتجات الحيوانية، لذلك من المهم التعامل مع جميع أنواع اللحوم وتخزينها بأمان، وفقًا لموقع "prevention".

ومع ذلك، فإن القواعد المختلفة للتعامل مع أنواع مختلفة من اللحوم يمكن أن تكون محيرة، فقد يكون من الآمن تمامًا تناول بعض اللحوم بعد أسبوع من تحضيرها أو تجميدها لوقت لاحق، يجب التخلص من الأنواع الأخرى بعد بضعة أيام فقط.

نوع اللحوم أوقات التخزين الآمنة (في الثلاجة) أوقات التخزين الآمن (في الفريزر)

دواجن غير مطبوخة 1-2 يوم 9 أشهر (قطع) إلى 1 سنة (كاملة).

اللحم المفروم غير المطبوخ 3-4 شهور.

شرائح اللحم غير المطبوخة من 4-12 شهرًا ، اعتمادًا على الصنف.

الدواجن واللحوم والأسماك المطبوخة 3-4 أيام 2-6 أشهر

يشير لون اللحم إلى درجة النضج جيدًا من خلال قياس ومعرفة درجة الحرارة في وسط اللحم، والتي من الأفضل فحصها باستخدام مقياس حرارة اللحم، يمكن العثور عليها في متاجر مستلزمات المطبخ وفي معظم متاجر البقالة.

درجات حرارة الطهي الآمنة للحوم

تختلف درجات طهى اللحوم على حسب النوع سواء كانت دواجن أو لحوم حمراء أو لحم مفروم وتكون كالتالى:

الدواجن:

165 درجة فهرنهايت (73.9 درجة مئوية) للدواجن الكاملة أو المطحونة، يمكن للدواجن غير المطبوخة جيدًا أن تنشر السالمونيلا وأمراض أخرى. يجب عليك دائمًا طهيه جيدًا.

اللحوم المفرومة:

160 درجة فهرنهايت (71.1 درجة مئوية) للحوم المفرومة مثل لحم البقر والضأن، بينما تحتوي قطع اللحم الكاملة عادةً على معظم البكتيريا على أسطحها ، قد تحتوي اللحوم المطحونة على بكتيريا مختلطة في كل مكان. لذلك ، يجب طهيها على درجة حرارة أعلى من درجة حرارة قطع اللحم الكاملة.

اللحم الصحيح:

145 درجة فهرنهايت (62.8 درجة مئوية) ، ويجب ترك اللحم يرتاح لمدة ثلاث دقائق على الأقل قبل الأكل، يمنح وقت الراحة الحرارة وقتًا أطول لقتل أي بكتيريا.