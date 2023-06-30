شكرا لقرائتكم خبر عن لو عرفت فوائده مش هبطل تأكله.. التوت يحميك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوت من الفواكه الصيفية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد التي تحل علي الجسم عند تناوله، وفقًا لموقع "verywellhealth"، خاصة أن له مذاقا خاصا ومميزا، وهذا يجعل الكثيرين يتناولونه بشكل دائم ومستمر، فيحتوى علي فيتامين سي، ومضادات الأكسدة، ونسبة من الحديد وهذا يجعله مهم لجسم الإنسان. وعن فوائد التوت قدمها التقرير كالتالي ​- تعزيز صحة القلبيحسن صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول وضغط الدم والالتهاب ويقلل فرص الإصابة بتصلب الشرايين، ولذا تناوله يعد مهم. - تقليل فرص الإصابة بالالتهابيحتوي علي العديد من المركبات المضادة للالتهابات ومنها مضادات الأكسدة، ولذا تناوله يعمل علي مقاومة الالتهاب والإجهاد التأكسدي المرتبطين بزيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة. - يحد من فرص الإصابة بالسرطانيساعد على حماية الجسم من فرص الإصابة بالسرطان والسبب احتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي من دورها الحماية من الإصابة بهذا المرض الخبيث.



وحث التقرير علي ضرور تقليل فرص الإفراط في تناوله، تجنبًا لحدوث أو التعرض للإصابة بالغثيان والدوخة، والإنتفاخ، ولذا يمكنك تناوله ولكن دون الإكثار.