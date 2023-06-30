شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طرق التخزين السليمة للحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند شراء اللحوم، يجب أن تكون الجودة على رأس أولوياتك، ابحث عن قطع طازجة عالية الجودة بدون تغيير واضح في اللون أو روائح كريهة، اختر اللحوم التي تكون صلبة ورطبة قليلاً.

إذا كان ذلك ممكنًا، اختر اللحوم العضوية أو اللحوم الخالية من الدواجن، حيث تعتبر هذه الخيارات عمومًا أكثر صحة.

كيفية اختيار اللحوم بشكل صحى

وفقًا للموقع الطبي "express"، لا تشتري أبدًا اللحوم التي تجاوزت تاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ البيع، اتبع هذه الإرشادات المحددة عند اختيار أنواع معينة من اللحوم:

تجنب أي لحم بقري يكون بني داكن أو متغير اللون أو له رائحة قوية، أو يكون لزجًا.

تجنب أي دواجن تبدو باهتة أو ذات رائحة قوية أو صلبة أو لزجة.

تجنب أي لحوم تالفة أو متسربة أو ممزقة ، حيث من المحتمل أنها تعرضت للهواء والبكتيريا الضارة.

كيفية التعامل مع اللحوم

اغسل يديك بشكل متكرر عند تحضير أي نوع من اللحوم أو الأسماك أو الدواجن، حيث يمكن أن تنتشر البكتيريا بسرعة بين يديك واللحوم.

اغسل يديك دائمًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد التعامل مع اللحوم ، سواء كانت نيئة أو مطبوخة.

نظرًا لإمكانية انتشار البكتيريا بسهولة ، قم بإعداد اللحم على سطح منفصل عن جميع مواد الطهي الأخرى، احتفظ بالخضروات والمكونات الأخرى بعيدًا عن اللحوم ، خاصةً إذا كنت لا تطبخها معًا في نفس الطبق.

حاول استخدام ألواح تقطيع منفصلة ، ونظف جميع أواني الطهي بعد ملامستها للحوم النيئة ، واستخدم أوانيًا مختلفة لتقديم الطعام بعد تحضيره.

كيفية تخزين اللحوم

عند إحضار اللحم إلى المنزل، من المهم تخزينه بشكل صحيح لضمان بقائه طازجًا، يجب تخزين الدجاج ولحم الضأن في الثلاجة عند درجة حرارة 4 درجات مئوية أو أقل.

يجب تخزين الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى في الثلاجة عند درجة حرارة 0-4 درجة مئوية، تأكد من استهلاك اللحوم في الإطار الزمني الموصى به لتجنب التلف.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية للتعامل مع الدواجن والأسماك ولحم الضأن:

- بالنسبة للدجاج

من السهل طهي قطع أو قطع الدجاج لأنها تتطلب تحضيرًا أقل. ابحث عن الدجاج الذي له جسم وجلد متينان وممتلئان وغير لزج، تأكد من أن للدجاج رائحة طازجة ونظيفة

- لحم الضأن

يمكنك الاختيار بين لحم الماعز أو الضأن، لحم الماعز له نكهة أقوى وأكثر متعة ويأتي من الماعز الأكبر سنًا ، بينما لحم الضأن له نكهة أكثر اعتدالًا ويأتي من الأغنام الأصغر سنًا، تشمل قطع لحم الضأن الشائعة شرائح اللحم وقطع اليخنة واللحوم المفرومة.

عادة ما تبقى اللحوم النيئة غير المعالجة بأمان لمدة 3 أيام تقريبًا في الثلاجة، وإذا كنت تخطط للاحتفاظ باللحوم غير المطبوخة لفترة أطول، فإن التجميد هو أفضل خيار لك، احكم إغلاق اللحم في عبوة محكمة الإغلاق قبل التجميد، بعد ذلك، يمكن عادةً تجميدها لعدة أشهر على الأقل.

يعتمد وقت التجميد والتبريد الآمن أيضًا على درجة حرارة التخزين، احتفظ بالفريزر بالقرب من 0 درجة فهرنهايت (-17.8 درجة مئوية) قدر الإمكان، فهذا يساعد على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية والحفاظ على الطعام طازجًا، احتفظ بالثلاجة عند حوالي 34 درجة فهرنهايت (1.1 درجة مئوية) ، فوق درجة التجمد بقليل ، لإطالة العمر الافتراضي للأطعمة بشكل فعال.

فيما يلي إرشادات عامة حول المدة التي يمكن خلالها الاحتفاظ باللحوم الأساسية بأمان إذا تم تخزينها بشكل صحيح.