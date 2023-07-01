شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتسافر فى العيد..نظامك الغذائى الصحى على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الكثير إجازات الأعياد للتنزه، والقيام بتحديد رحلة في أحد الأماكن التي تقع على البحر، ويتم تحديد الأطعمة المسموحة قبل وبعد السباحة في البحر، وفقًا لموقع “healthline”.

قدم التقرير العديد من الأطعمة المسوحة الأخري لتناولها قبل وبعد الذهاب للشاطيء والسباحة، ومنها:

-الموزيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ولذا تناوله قبل السباحة يساهم بشكل كبير في زيادة النشاط والحيوية وتعزيز الطاقة. -البيضيحتوي علي نسبة عالية من البروتين الذي يساهم بشكل كبير في زيادة شعورك البطاقة والحيوية والنشاط، وأيضا يعمل علي شعورك بالسعادة. -تقليل المشروبات الغنية بالكافييننعم عليك التقليل ن تناول المشروبات الغنية باكافيين كالقهور والشاي والنسكافية قبل الذهاب للسباحة، لأن هذا الأمر يساهم بشكل كبير في زيادة شعورك بالإجهاد خلال ممارسة للسباحة. -الدجاجتعد من الأغذية الجيدة بعد السباحة لأنها تسهل عملية الهضم، وترفع التمثيل الغذائي وتناولك لها يقلل من فرص الإصابة بمشاكل في المعدة وخاصة بعد ممارسة السباحة.

ومما لاشك فيه أن السباحة لها الكثير من الفوائد الصحية، كتقوية وتنشيط الجسم، وتجديد خلاياه، وأيضا تعمل علي تقوية عضلات الجسم، والحد من التعرض لأي مشاكل في الأعصاب بل تساهم في تقويتها، وترفع قدرة الجهاز المناعي تقويه وتجعله أقل عرضة للإصابة بأي مشكلة خاصة به.