شكرا لقرائتكم خبر عن ما مضاعفات مرض السكرى على صحة الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى هو اضطراب في التمثيل الغذائي، ومرض السكري غير المنضبط يجعل المرء عرضة لعدد من المضاعفات الصحية، مثل الفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والعمى وارتفاع ضغط الدم.

وحسب ما ذكره موقع pharmeasy فإن هناك بعض المضاعفات طويلة الأمد لمرض السكري وهى:





- اعتلال الأعصاب السكري (تلف الأعصاب)يؤدي الجلوكوز الزائد إلى إتلاف الأوعية الدموية التي تغذي الأعصاب هذا أكثر شيوعًا في الساقين ، مما يؤدي بعد ذلك إلى ظهور أعراض مثل التنميل أو الوخز أو الألم أو الحرق الذي يبدأ عند طرف الأصابع أو أصابع القدم ويتحرك ببطء إلى الأعلى يمكن أن يسبب تلف الأعصاب المرتبط بالهضم مشاكل مثل القيء والغثيان والإمساك أو ضعف الانتصاب ، خاصة عند الرجال.

- أمراض القلب والأوعية الدمويةمع مرض السكري يتضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية لأن مرض السكري ينتهي به الأمر إلى إتلاف الأعصاب أو الأوعية الدموية التي تتحكم في القلب.

- اعتلال الكلية السكري (تلف الكلى)تحتوي الكلى على العديد من مجموعات الأوعية الدموية الصغيرة المعروفة باسم الكبيبات والتي تقوم بعمل تصفية الفضلات من الدم. مرض السكري يمكن أن يزعج هذا النظام.

- اعتلال الشبكية السكري (تلف العين)يمكن للمرء أن يصاب بالعمى لأن مرض السكري يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية للعين.

- مرض الزهايمر والاكتئابيزيد مرض السكري من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والاكتئاب على الرغم من عدم تحديد السبب الدقيق لمرض السكري حتى الآن.