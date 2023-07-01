شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى الكلى فى العيد.. للحفاظ على صحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تناول اللحوم الخاصة بالعيد، يتعرض مرضي الكلي للعديد من المشاكل، والسبب في هذا الأمر يرجع لعدم تناولهم للماء والخضراوات الورقية التي تساهم بشكل كبير في تقليل حدة الأعراض المزعجة المرتبطة بالكلي. وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth”، أن هناك العديد من العادات الغير صحية التي يقوم باتبعها الكثيرون وتعرضهم للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالكلي، وأبرزها عدم تناول الماء بالكميات التي يحتاجها الجسم. وللحفاظ علي صحة الكلي عليك اتباع هذه النصائح ​- شرب كميات وفيرة من الماءيجب الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم بشكل عام وفي فصل الصيف بشكل خاص، والسبب يرجع إلي أن الجفاف يزيد من تركيز الأملاح في الجسم، مما يؤثر سلبًا على صحة الكلى، ويجب التخلص منه علي الفور عن طريق الماء. -أبتعد عن تناول المشروبات الغنية بالسكرتجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، لأن السكر يشكل خطرا على صحة الكلى، حيث تضطر إلى العمل بجهدٍ أكبر، لطرده خارج الجسم عن طريق البول، ولذا تجنب مثل هذه المشروبات وتناول الماء. -التقليل من الكافيينالإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين كالشاي والقهور تعد من أبرز الأسباب المؤدية للتعرض للكثير من المشاكل الصحية، ومنها الإصابة بالجفاف، والسبب يرجع إلي أنها تزيد من إدرار البول وبالتالي تعرضك لمشاكل كثيرة للكلي. - أكثر من تناول الخضراوات والفواكه اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية كبيرة من الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف تعد خيارا رائع للحفاظ علي صحة الكلي، كما أنهم يحتويان أيضا علي نسبةة عالية من الماء، ومن ضمن هذه الخضرات والفواكه الخيار والبطيخ والخوخ والخس. -تجنب الأطعمة السريعةتجنب الأطعمة الجاهزة والسريعة والمعلبات واللحوم المصنعة لأنها تحتوي علي مستويات عالية من الملح، الذي يسبب الجفاف، ويعرض صحة الكلي للخطر.