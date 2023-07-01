شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى جرثومة المعدة.. فواكه مفيدة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرثومة المعدة تعد من الأمراض المزعجة التي يصاب بها البعض، وتجعل الشخص المصاب غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي وخاصة عند تناوله للطعام، وخلال التقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف علي أبرز وأهم الفواكه الصحية لمرضي جرثومة المعدة، والتي تساهم بشكل كبير علي تخفيف ألم المعدة، والإنتفاخ والألم الجديد التي يشعر بها المرضي، ومنها: -التفاحيساعد تناولهعلى زيادة نوع من البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، ومع تناول التفاح ترتفع مستويات هذه البكتيريا التي تساعد في سرعة تشافي الأمعاء من الالتهابات. -العنبيحتوي على مركبات البوليفينول التي تعد أحد مضادات الأكسدة التي تحقق الكثير من الفوائد الصحية، ومنها انخفاض ضغط الدم والالتهابات ومستويات الكوليسترول والإجهاد التأكسدي، عند تناوله تدخل البوليفينول إلى الجسم وتهضمه المعدة من خلال الميكروبيتا المعوية التي تساعد على علاج الالتهابات المعوية. -الكمثرىتعد من الفواكه التي تحافظ بشكل ملحوظ علي صحة المعدة، وتخلصك من الالتهابات المعوية والسبب احتوائها علي مضادات أكسدة قوية، وفيتامين سي، وك، والألياف، ولذا تناولها يعزز صحة الأمعاء، ويخفف من أعراض جرثومة المعدة. -المانجو مفيدة لمرضى جرثومة المعدة، ولكن دون الإسراف في تناولها تجنبا لحدوث الإسهال والقيء.

وحث التقرير علي ضرورة الذهاب للطبيب للتعرف علي أفضل الطرق الصحية التي تساهم بشكل كبير في علاج مشكلة جرثومة المعدة بطريقة وأخري.