كيفية التخلص من دهون البطن في أسبوعين



بيروت - نادين محمد - تميل دهون البطن لأن تكون بسبب العامل الوراثي، وهذا ما يجعلها أصعب في التخلص منها، لكن العلم وضع أمامنا خيارات للقضاء على كل ما يزعجنا حتى وإن كان بسبب الوراثة.

قدم الخبراء رجيم يمكنكِ من التخلث من دهون البطن في غضون أسبوعين فقط، والوصول إلى نتيجة زيرو دهون في منطقة البطن، وذلك من خلال مزج مجموعة من الأطعمة معًا من شأنها تعزيز حرق الدهون المختزنة.

تعمل هذه الطريقة على تحسين صحة أمعائك ، وتخفيف الالتهاب ، والحد من تأثير الجينات على اختزان الدهون في منطقة البطن. لكن هذا لا يعد حلًا سحريًا بينما قد تصل إلى الهدف حال الالتزام وعدم الرجوع إلى النظام المتسبب في تراكم الدهون داخل البطن.



خطة القضاء على دهون البطن في أسبوعين:

1- نزهة سريعة قبل الإفطار

تعمل طقوس الصباح على مستويين. أولاً ، وجدت دراسة ارتباطًا بين ضوء الشمس في الصباح الباكر وانخفاض مؤشر كتلة الجسم. يتوقع الباحثون أن ضوء الصباح يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم. قد يؤدي التخلص من ساعتك الداخلية إلى تغيير الطريقة التي يعالج بها جسمك الطعام ويؤدي إلى زيادة الوزن. ولكن ما يثير الدهشة هو تأثير المشي في الصباح على القلب والأوعية الدموية و على دهون الجسم بشكل عام ودهون البطن بشكل خاص.جربي هذه التمارين التي يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن في غضون أسبوعين.

رياضة المشي المصدر Freepik

2- إفطار غني بالألياف



وصفات دقيق الشوفان الحلو الطبيعي في هذا النظام الغذائي هي المفتاح لفقدان الوزن الدراماتيكي لأنه يساعد على خفض الكوليسترول الكلي بنسبة 25٪ ومستوى السكر في الدم بنسبة 10٪. الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان و التي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وتغذي البكتيريا الصحية في أمعائك

كما أنه يحفز أمعائك على إنتاج مادة الزبد ، وهي حمض دهني يقلل من الالتهابات المسببة للدهون في جميع أنحاء الجسم.

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3- اختاري الفاكهة الحمراء على الأخضر



تناولي الفواكه الحمراء على الخضراء مثل التفاح ، والبطيخ ، والعنب الأحمر ، فهي تحتوي على مركبات تسمى مركبات الفلافونويد - وخاصة الأنثوسيانين ، وهي المركبات التي تعطي الفاكهة الحمراء لونها - هذه المركبات من شانها مضادة للأكسدة كما أنها تعمل على جينات تخزين الدهون. في الواقع ، تحتوي الفاكهة ذات النواة الحمراء مثل البرقوق على مركبات فينولية ثبت أنها تعدل التعبير عن الجينات الدهنية.



4- الأفوكادو

الأفوكادو المصدر Freepik



دمج المنتجات الطازجة مثل الأفوكادو أحد أفضل الطرق لفقدان دهون البطن في غضون أسبوعين.الأفوكادو له قيمة مزدوجة لفقدان الدهون في البطن. أولاً ، هو فاكهة مليئة بالدهون غير المشبعة الأحادية الصحية للقلب ( المعروفة أيضًا باسم الدهون الجيدة ) التي تخفف من الجوع. وجدت دراسة في مجلة Nutrition Journal أن المشاركين الذين تناولوا نصف حبة أفوكادو طازجة مع الغداء كانوا أقل احتمالًا بنسبة 40٪ للرغبة في تناول الطعام لساعات بعد ذلك. ثانيًا ، يبدو أن الدهون غير المشبعة مثل تلك الموجودة في الأفوكادو تمنع تخزين الدهون في البطن.



5- عصير البروتين الأخضر

تساعد مشروبات البروتين على حرق دهون البطن في أسبوعين كما أنها تقدم وجبة خفيفة لذيذة وبسيطة. لكن معظم المشروبات التجارية مليئة بالمواد الكيميائية التي يمكن أن تؤثر على صحة الأمعاء وتسبب الالتهاب والانتفاخ. ويمكن للجرعات العالية من مصل اللبن المستخدمة لزيادة مستويات البروتين تضخيم تأثير انتفاخ البطن. جربي البروتين النباتي ، الذي سيمنحك نفس فوائد حرق الدهون وبناء العضلات دون الانتفاخ.



6- الماء بالليمون والنعناع

من أهم نصائح الخطة حول كيفية إنقاص دهون البطن، ابدأ كل يوم بتحضير إبريق كبير من مياه مليئة بشرائح ليمون كاملة أو برتقال أو جريب فروت - واحرصي على تناول ثمانية أكواب على الأقل قبل النوم. ثمار الحمضيات غنية بمضاد الأكسدة D-limonene ، وهو مركب قوي موجود في القشر يحفز إنزيمات الكبد للمساعدة في طرد السموم من الجسم ويمنح الأمعاء الراكدة دفعة.



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