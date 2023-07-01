شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مشروبات الدايت المحتوية على الأسبرتام قد تسبب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، إن المُحلِّي الصناعى الموجود في مشروبات الحمية الغذائية "الرجيم" قد يحمل مخاطر الإصابة بالسرطان، يمكن أن تصنف منظمة الصحة العالمية (WHO) ، التحلية الاصطناعية بالأسبارتام بأنها مسرطنة الشهر المقبل، يستخدم الأسبارتام في العديد من المنتجات كمُحلى صناعي.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express، يعرف باسم الأسبارتام، وهو مادة مسرطنة محتملة - بمعنى أنه قادر على التسبب في الإصابة بالسرطان - يُستخدم في العديد من المنتجات، من المشروبات الغازية الدايت إلى اللبان.

وفقا للتقارير، سيتم إدراج الأسبارتام في شهر يوليو على أنه "من المحتمل أن يكون مادة مسرطنة للإنسان" من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC).

الوكالة الدولية لبحوث السرطان هي جزء من مركز أبحاث السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية، في حين تم الانتهاء من الحكم الخاص بالأسبارتام باعتباره مادة خطرة، فإن الوكالة الدولية لبحوث السرطان لا تأخذ في الاعتبار المقدار الذي يمكن للشخص أن يستهلكه بأمان.

كما تقوم لجنة خبراء منفصلة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، تُعرف باسم JECFA (لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة المعنية بالمضافات الغذائية)، بمراجعة استخدام الأسبارتام هذا العام.

وقال الموقع، إنه منذ عام 1981، لاحظت لجنة الخبراء المشتركة أن الأسبارتام آمن للاستهلاك ضمن الحدود اليومية المقبولة، على سبيل المثال، يحتاج شخص بالغ يزن 60 كجم إلى شرب ما بين 12 و 36 علبة من صودا الدايت يوميًا حتى يكون في خطر.

وجاء في الرسالة: "نرجو من كلا الهيئتين تنسيق جهودهما في مراجعة الأسبارتام لتجنب أي لبس أو مخاوف بين الجمهور".

أشارت الوكالة الدولية لبحوث السرطان إلى أنها قامت بتقييم 1300 دراسة في استعراضها لشهر يونيو حول استخدام الأسبارتام، إن نية الوكالة الدولية لبحوث السرطان في إدراج الأسبارتام كمسبب محتمل للسرطان قد تحفز المزيد من البحث في المنطقة.

يمكن أن تساعد الأبحاث الإضافية الوكالات والمستهلكين والمصنعين على استخلاص استنتاجات أكثر ثباتًا حول استخدامها.