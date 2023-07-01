شكرا لقرائتكم خبر عن ما عوامل إصابتك بالكبد الدهنى وكيفية علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد هو أكبر عضو في جسم الإنسان ويساعد على معالجة الطعام ويزيل السموم من الجسم، مرض الكبد الدهني هو تراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، ويعتبر وجود كمية من الدهون أمرًا طبيعيًا بالنسبة للكبد ، ولكن إذا كان محتوى الدهون يزيد عن 10٪ من وزن الكبد ، فقد تكون مصابًا بدهن الكبد، قد لا يظهر الكبد الدهني مع أي أعراض ولكن يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل تلف الكبد ومع ذلك ، يمكنك عكس أو منع الكبد الدهني ببعض التغييرات في نمط الحياة.

وحسب ما ذكره موقع pharmeasy يمكنك أيضًا استخدام بعض العلاجات المنزلية الطبيعية لإدارة الكبد الدهني.

عندما يتعذر على الكبد معالجة وتفتيت الدهون في الجسم ، تتراكم الدهون لتسبب الكبد الدهني الإفراط في استخدام الكحول وسوء التغذية وفقدان الوزن السريع يمكن أن يسبب أيضًا الكبد الدهني.

ما هى العوامل التى تجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني؟ - البدانة ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو مقاومة الأنسولين

- داء السكري من النوع 2

يمكن للأشخاص الذين لا يعانون من الحالات المذكورة أعلاه أن يصابوا أيضًا بالكبد الدهني 2

يمكن أن يكون الكبد الدهني من نوعين ، مرض الكبد الدهني غير الكحولي ومرض الكبد الدهني الكحولي.

- مرض الكبد الدهني غير الكحولي: هو نوع من أمراض الكبد الدهنية لا علاقة له بالاستخدام المفرط للكحول السبب الدقيق لمرض الكبد الدهني غير الكحولي غير معروف حتى الآن ، لكن عوامل مثل السكري والسمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة به.

- مرض الكبد الدهني الكحولي: هو نوع من أمراض الكبد الدهنية يحدث بسبب كثرة تناول الكحول

ما هى أعراض الكبد الدهني؟

كن يقظًا بشأن مراقبة مستويات إنزيمات الكبد في تقارير اختبارات الدم المنتظمة يمكن أن تكون المستويات غير الطبيعية من إنزيمات الكبد بمثابة مؤشرات لأمراض الكبد مثل مرض الكبد الدهني. إذا لاحظت أي مخالفات ، فاستشر الطبيب، الذي قد يوصي أيضًا بإجراء اختبارات تصوير إضافية مثل تخطيط الصدى للكبد أو فحص الكبد الليفي ، إذا لزم الأمر يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر في عكس الحالة ، إذا لم تتم معالجتها في الوقت المناسب ، فقد تصبح التغييرات لا رجعة فيها مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة

قد لا تظهر أي أعراض على الكبد الدهني و قد تكتشف فقط حالة الكبد الدهنية عند إجراء اختبارات لحالات أخرى يمكن أن يؤثر مرض الكبد الدهني على الكبد لسنوات دون التسبب في أي علامات أو أعراض ومع ذلك ، قد تواجه هذه الأعراض مع تفاقم المرض.

- ضعف وتعب

-ارتباك

-فقدان الوزن

-عدم الراحة في البطن

ما هى العلاجات المنزلية المقترحة للكبد الدهني؟

ستساعدك العلاجات المنزلية المقترحة على التحكم في العوامل التي قد تساهم في الكبد الدهني.





-جل الصبار يساعد تناول جل الصبار على تنقية الدم وتعزيز وظائف الكبد. تحتاج إلى تناول جل الصبار الطازج للعناية بالكبد الدهني

ومع ذلك ، قبل استخدام أي علاج عشبي ، من المهم استشارة أو إخطار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك يمكنك أيضًا شرب عصير الصبار للمساعدة في علاج الكبد الدهني.





-فقدان الوزن يوصي العديد من الأطباء بفقدان الوزن لإدارة مرض الكبد الدهني. سيساعدك فقدان الوزن على تقليل محتوى الدهون في الكبد والتورم والتليف (تلف الأنسجة) من المهم إنقاص الوزن بأمان ؛ يجب ألا تفقد أكثر من نصف كيلوجرام من وزنك في الأسبوع.

يمكنك البدء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والتي ستساعدك على إنقاص الوزن وتقليل الدهون.





- تقليل الدهون في النظام الغذائي الدهون غنية بالسعرات الحرارية يمكن أن يؤدي استهلاك المزيد من الدهون إلى زيادة فرص الإصابة بالسمنة السمنة هي واحدة من عوامل الخطر للكبد الدهني ينصح بتجنب الدهون المشبعة والدهون المتحولة وإضافة الدهون غير المشبعة إلى نظامك الغذائي مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية للتخلص من مرض الكبد الدهني. الأسماك هي أحد المصادر الرئيسية لأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكنك تجربة الأسماك مثل الرنجة والسلمون والماكريل للحصول على ما يكفي من أحماض أوميغا 3 الدهنية. تحتوي البذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا أيضًا على الكثير من أوميجا 3. 5،6





-فواكه وخضراوات الفواكه والخضروات من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض من غير المرجح أن تسبب الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم - تناول الفواكه والخضروات سيحافظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة ويساعدك على إدارة مرض الكبد الدهني 2،5





-تجنب السكر تحتاج إلى تجنب تناول السكر بكميات كبيرة و يمكن أن تساعد إدارة مستويات السكر في الدم في التعامل مع مرض الكبد الدهني. تجنب الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ، مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض والبطاطس 2.5 يجب تجنب استهلاك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كميات عالية من السكر ، وخاصة الفركتوز الفركتوز هو سكر بسيط يستخدم لتحلية المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية والعصائر والمشروبات المحلاة. تحتاج أيضًا إلى استهلاك كميات أقل من السكر في المنزل. يتم تحويل سكر المائدة ، المسمى علميًا السكروز ، بسرعة إلى سكر الفواكه والجلوكوز أثناء الهضم.





-زيادة تناول الألياف إن إدخال الألياف في نظامك الغذائي له فوائد صحية عديدة ، مثل الحفاظ على الكوليسترول تحت السيطرة ، والحفاظ على وزن الجسم تحت السيطرة ، واستقرار مستويات الجلوكوز في الدم تشمل بعض المصادر المهمة للألياف الغذائية المكسرات والبذور والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والشوفان والشعير والعدس والبازلاء وفول الصويا 7 سيساعدك الحفاظ على وزن الجسم تحت السيطرة على إدارة مرض الكبد الدهني وتقليل المضاعفات الأخرى.