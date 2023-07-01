فى العيد.. ما أضرار شواء اللحم على الفحم؟

القاهرة - سامية سيد - خلال عيد الأضحي يقوم الكثيرون بشي اللحم على الفحم، لمذاقه الرائع والمميز، ولكن هل تعلم أن هذه الطريقة قد تعرضك للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية؟.. هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقًا لموقع "everydayhealth". ومن ضمن أضرار تناول اللحوم المشوية علي الفحم التالي: ​- زيادة الإصابة بالسرطانذكرت جمعية السرطان الأمريكية، إن شواء اللحم قد يسبب الإصابة بالسرطان، والسبب في ذلك تقطير الدهون على قطع الفحم الساخنة وهذا يؤدي إلى تصاعد الأدخنة المكونة من الأحماض الأمينية ومادة الهيدروكربونات السامة. - أمراض القلبالتعرض لأدخنة الفحم قد تكون السبب في التعرض والإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، والسبب الجسميات الدقيقة الموجودة في أدخنة الشواء، قد ينتج عنها ثاني أكسيد النيتروجين، التي تزيد من فرص الإصابة بمشاكل وأمراض القلب. - الإصابة بالحساسية الصدرية

في الكثير من الأحيان عند التعرض المباشرة لأدخنة الشواء يزداد فرص الإصابة بالحساسية الصدرية، ولمرضي هذا المرض قد يتعرضون للاختناق، والسبب تصاعد الكربون الناتج عن الفحم، ولذا علي مرضي الحساسية الصدرية تجنب هذا الأمر والإبتعاد عن هذه الروائح.

وقدم التقرير الطريقة الصحيحة والصحية لشوي اللحم علي الفحم، الطريقة الصحيحة لشواء اللحوم، وهي عدم وضع اللحم مباشرة على الفحم، ويوضع في جانب الشواية، والهدف التقليل من الأضرار الناجمة عند تصاعد الأدخنة، مع استخدام الشواية متعددة الطبقات، ليتم وضع الحضروات في الأسفل، لأنها لا تتفاعل مباشرة مع الفحم، ولا ينتج عنها مواد ضارة، ويفضل عزل اللحم عن الفحم مباشرة لتجنب تقطير الدهون على الفحم، الذي يؤدي إلى تصاعد الأدخنة الملوثة بالهيدروكربونات المسببة للأورام السرطانية.