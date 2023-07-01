شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأسبرتام المرتبط بالسرطان والموجود بالمشروبات الغازية وعصائر الدايت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الأسبارتام، وهو مُحلي صناعي شهير موجود في المشروبات الغازية الدايت، واللبان، واللبن ومنتجات غذائية أخرى، من المقررأن يعلن الشهر المقبل مادة مسرطنة محتملة، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة روتيرز.

ما هو الأسبرتام ASPARTAME؟

اكتشف الكيميائي الأمريكي جيمس شلاتر عام 1965، الأسبارتام أحلى بحوالي 200 مرة من سكر المائدة العادي، تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" في عام 1974 لاستخدامه كمُحلي على الطاولة وكإضافة في اللبان وحبوب الإفطار والأطعمة الجافة.

لماذا الاسبرتام ASPARTAME؟

على الرغم من حلاوته الشديدة، إلا أن الأسبارتام لا يحتوي على أي سعرات حرارية تقريبًا ولا يحتوي على طعم مرير مثل السكرين، وقد زادت شعبيته مع ارتباطه براغبى خفض الوزن.

ما المنتجات التي تحتوي على أسبارتام؟

يمكن العثور على بديل السكر منخفض السعرات الحرارية في المشروبات الغازية والجيلاتين والحلويات وشراب السعال الخالي من السكر، كما أنه يستخدم لتعزيز نكهة الأطعمة المخبوزة والمعلبة ومسحوق المشروبات الممزوجة والحلوى.

فيما يلي قائمة بالعناصر الشائعة التي تحتوي على الأسبارتام:

1.المشروبات الغازية الدايت

2.اللبان

3.حلوى الجيلاتين

4.الشاي الخالى من السكر

5.العصائر

6. اللبان بالنعناع

ظل استخدام الأسبارتام في المنتجات الغذائية محل نقاش منذ عقود ودفع أيضًا بعض الشركات إلى إزالة المركب من منتجاتها.

قامت احدى شركات المشروبات الغازية من إزالة الأسبارتام من بعض المشروبات الغازية المخصصة للحمية الأمريكية، على الرغم من أن الشركة أعادتها بعد عام، إلا أنها أزالت المكون مرة أخرى في عام 2020، قامت شركة جنرال ميلز أيضًا بإزالة الأسبارتام من الزبادي في عام 2014.

ما هي المحليات الصناعية الأخرى المستخدمة؟

السكرين والسكرالوز والنيوتام هي من بين 5 محليات صناعية أخرى إلى جانب الأسبارتام المرخصة من قبل لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن المضافات الغذائية.

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA أيضًا على استخدام 3 أنواع من المحليات القائمة على النباتات والفاكهة، بما في ذلك المستخلصات التي تم الحصول عليها من نبات ستيفيا، ومستخلصات الفاكهة السوينجل ومجموعة من البروتينات تسمى ثوماتين.

هل يستخدم الاسبرتام ASPARTAME خارج الولايات المتحدة؟

قامت أكثر من 90 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا بمراجعة الأسبارتام ووجدت أنها آمنة للاستهلاك البشري وتسمح باستخدامها.

بينما تقوم هيئة الأغذية والأدوية الامريكية FDA بتثبيت المدخول اليومي المقبول من الأسبارتام عند 50 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، توصي الهيئة التنظيمية الأوروبية بتناول المدخول اليومى المقبول من الاسبرتام أقل قليلاً عند 40 مجم لكل كيلوجرام في اليوم.