علاج الدوخة والدوار بالبيت في أقل من دقيقة

بيروت - نادين محمد - .إذا كنت تبحثين عن علاج الدوخة بالبيت بأسرع علاجات منزلية للدوار،فإليك أسباب الدوخة وأفضل العلاجات المنزلية التي تخلصك منها.



أسباب الدوخة

تعد الدوخة حالة كامنة، وليس تشخيصاً في حد ذاته. يمكن أن يكون نتيجة لعدة أشياء مختلفة وتحدث بعض أنواع الدوخة مرة واحدة فقط، وستستمر بعض الأنواع في التكرار، و إذا كنت تعانين من الدوخة في المنزل، فهناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها لعلاجها.

علاج الدوخة بالبيت وأفضل طريقة للجلوس



يجب البدء بالجلوس على سطح مستو، مع وضع وسادة خلفك ورجليك ممدودتان.

إدارة رأسك 45 درجة إلى اليمين، اتكئي سريعاً مع وضع رأسك على الوسادة. ابقي في هذا الوضع لمدة 30 ثانية على الأقل.



علاج الدوخة بالبيت والتحكم في الإجهاد

يمكن أن يسبب الإجهاد الدوخة، ويمكن أن يساعد ممارسة التأمل والتنفس العميق في محاربة الإجهاد طويل الأمد، وبمجرد إدراك سبب توترك قد يقلل من أعراض الدوخة لديك. يمكن أن تساعد اليوجا في تقليل التوتر مع زيادة المرونة والتوازن.

علاج الدوخة بالبيت

عند الشعور بالدوخة يجب الحذر من الانحناء المفاجئ للأمام؛ لأن ذلك قد يصيبك بأعراض أقوى بشكل مؤقت ويمكن علاج الدوخة بالحصول على قسط كافٍ من النوم فإذا كنت تعانين من الدوار لأول مرة، فقد يكون ذلك نتيجة للتوتر أو قلة النوم. إذا تمكنت من أخذ قيلولة قصيرة، فقد نجد أن الدوخة قد تلاشت من تلقاء نفسها.

علاج الدوخة بالبيت بالترطيب

يحدث الدوار أحياناً بسبب الجفاف البسيط. قد يساعدك تقليل تناول الصوديوم. لكن أفضل طريقة للبقاء رطبة هي ببساطة تناول الكثير من الماء. راقبي كمية الماء التي تتناولينها، وحاولي أن تضعي في اعتبارك الظروف التي قد تجعلك تفقدين المزيد من السوائل. خططي لتناول المزيد من الماء في الأوقات التي تشعرين فيها بالجفاف، تناول الماء قد يساعد في تقليل نوبات الدوار.

علاج الدوخة بالبيت بفيتامين د

إذا كنت تشكين في أن الدوخة لديك ليست مرتبطة بشيء لا تتناولينه في نظامك الغذائي، فقد تكونين على صواب. نقص فيتامين (د) يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الشعور بالدوار، يمنحك كوب من الحليب أو عصير البرتقال والتونة المعلبة وحتى صفار البيض دفعة قوية من فيتامين د. اطلبي من طبيبك فحص مستويات فيتامين د لديك؛ حتى تعرفي ما إذا كنت بحاجة إلى المزيد في نظامك الغذائي أو إذا كنت بحاجة إلى مكمل.

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