شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب زيادة الوزن ..خليك فى اللحمة المشوية بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط إجازة عيد الأضحى، ببعض الأطباق الدسمة التي تضم مختلف أنواع اللحوم بتنوع طرق الطهى، ما بين مقلية ومشوية، مما يؤدى إلى زيادة الوزن، وإليك بعض الخطوات التي تساعدك في الحفاظ على وزنك بل وخسارته مع الاستمتاع بأطباق اللحوم المتنوعة، وفقا لما نشره موقع Healthline.

1.تناول البروتين لايزيد وزنك

هناك العديد من الأنظمة الغذائية لخسارة الوزن تعتمد على تناول اللحوم بمختلف أنواعها والبروتينات لذا يمكنك تناول حصص من اللحوم الحمراء لكن دون إفراط ويعتمد ذلك على طرق طهى اللحم فعليك تجنب تناولها مقلية واستبدال ذلك باللحم المشوى.

2. حاول تقسم وجباتك على مدار اليوم

اذا اردت تناول أطباق الفتة في عطلة العيد، احرص على تقسيم وجباتك إلى وجبات صغيرة بكميات قليلة حتى تساعدك في تسريع عملية حرق الدهون وتمنحك الشعور بالشبع.

3. تجنب استخدام الدهون في أطباق ولائم العيد

يمكنك تناول أطباق الفتة واللحوم بكميات قليلة للغاية مع تجنب إضافة الزيوت والسمن الى هذه الأطباق لخفض كميات السعرات الحرارية بها.

4. الإكثار من تناول الماء

يساعدك تناول الماء على مدار اليوم والذى يكون عبارة عن تناول 8 أكواب من الماء على الأقل من تحسين عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية.

5. تناول اللحوم بطريقة صحية

كشفت دراسات أن الأنظمة الغذائية عالية البروتين ومنخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تعزز فقدان الوزن، لذا يمكنك تناول أطباق اللحم المشوى دون القلق من زيادة الوزن.

6. تجنب الكربوهيدرات

إذا اردت الحفاظ على وزنك خلال عطلة العيد تجنب تناول الكربوهيدرات التي تشمل الأرز والمكرونة والخبز وغيرها من الأطعمة التي تؤدى الى اكتساب الوزن.