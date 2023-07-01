شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. التدخين عامل خطر رئيسي لارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب النيكوتين والمواد الكيميائية الضارة الأخرى الموجودة في دخان السجائر في زيادة سريعة في مستويات ضغط الدم. وذلك لأن التدخين يتسبب في انقباض الأوعية الدموية مما يزيد من مقاومة تدفق الدم ويرفع الضغط داخل الشرايين. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التدخين أيضًا إلى زيادة معدل ضربات القلب ، مما يزيد من مستويات ضغط الدم. مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه التأثيرات إلى ارتفاع ضغط الدم المزمن وتلف الأوعية الدموية والأعضاء الأخرى، كما يوضح الدكتور طايل، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وأظهرت العديد من الدراسات أن التدخين عامل خطر رئيسي لارتفاع ضغط الدم. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغير المدخنين. في الواقع ، المدخنون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغير المدخنين. يُعتقد أن هذا الخطر المتزايد يرجع إلى تأثيرات التدخين على نظام القلب والأوعية الدموية.

وإحدى الآليات الأساسية التي تربط بين التدخين وارتفاع ضغط الدم هو الخلل البطاني. البطانة هي البطانة الداخلية للأوعية الدموية ، وهي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم تدفق الدم والضغط. عندما تكون البطانة سليمة ، فإنها تنتج أكسيد النيتريك ، وهو مادة تساعد على تمدد الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي التدخين إلى إتلاف البطانة وإضعاف قدرتها على إنتاج أكسيد النيتريك. هذا يؤدي إلى حالة من الخلل البطاني ، حيث تضيق الأوعية الدموية ويرتفع ضغط الدم.

التدخين والالتهابات

هناك آلية أخرى تربط بين التدخين وارتفاع ضغط الدم وهي الالتهاب. التدخين سبب معروف للالتهابات في الجسم ، والالتهاب المزمن عامل خطر لارتفاع ضغط الدم. عندما يكون الجسم في حالة التهاب ، يطلق الجهاز المناعي السيتوكينات ، وهي بروتينات تعزز الالتهاب. يمكن لهذه السيتوكينات أن تدمر الأوعية الدموية وتضعف قدرتها على تنظيم تدفق الدم والضغط. بالإضافة إلى ذلك، يتسبب التدخين أيضًا في الإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يساهم في زيادة الالتهاب وتلف الأوعية الدموية.