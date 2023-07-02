شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عوامل تؤثر على صحة الجلد.. منها فقدان الوزن السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يتسبب الجلد المترهل في حدوث مشكلات في صورة الجسم للفرد، وانخفاض الثقة بالنفس، والرضا العام عن إنجازات فقدان الوزن. لكن شد الجلد المترهل بعد فقدان الوزن ضروري ليس فقط للظهور بمظهر جيد ولكن أيضًا لتحسين الراحة والتنقل وفقًا لما نشره موقع healthifyme

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العوامل المؤثرة على صحة الجلد العمر:تشير الدراسات إلى أنه مع تقدمك في العمر، تفقد بشرتك قدرتها على الحفاظ على مرونتها ولا تستطيع العودة إلى حالتها السابقة بعد فقدان الوزن بشكل كبير. لذلك، يكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالجلد المترهل بعد أن ينقص وزنهم بشكل ملحوظعلم الوراثة:لطالما لعبت الوراثة دورًا رئيسيًا في عدد من جوانب حياتنا. هناك جانب آخر يتمثل في تحديد مرونة جلد الفرد ومدى استعداده لتطوير الجلد المترهل. هنا دراسة تعكس نفس الشيءمدة السمنة:كلما طالت مدة بقاء الجلد مشدوداً ، كلما فقد مرونته الطبيعية. نتيجة لذلك ، عندما يحدث فقدان الوزن ، قد يعاني الجلد من الانقباض والتوافق مع حجم الجسم المتناقص ، مما يؤدي إلى ترهل الجلد أو ترهله. أكدت الدراسات أن السمنة الطويلة يمكن أن تلحق الضرر بالألياف المرنة للبشرة بسبب انخفاض كثافة وسمك ألياف الكولاجينفقدان الوزن السريع:الجلد عضو حيوي يمكن أن يتمدد ويتقلص لمواكبة التغيرات في حجم الجسم. ومع ذلك ، عندما يحدث فقدان الوزن بسرعة ، قد لا يتوفر للجلد الوقت الكافي للتكيف تدريجياً والتوافق مع ملامح الجسم الجديدة. هذا يمكن أن يؤدي إلى ترهل الجلد أو ترهلهلدينا بالفعل الكثير من الأدلة لإثبات أن التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للصحة الجسدية. من الواضح الآن أن التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدهور الكولاجين والإيلاستين ، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على مرونة الجلدسوء التغذية والترطيب:أثبتت العديد من الدراسات السريرية أن عدم كفاية تناول العناصر الغذائية الأساسية والترطيب المناسب يمكن أن يؤثر على فسيولوجيا الجلد الطبيعي. قد يكون لبعض العناصر الغذائية فوائد لعكس الجلد المترهل ، بما في ذلك التأثيرات المضادة للشيخوخة والمضادة للترهل مثل فيتامين سي وأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة الأخرى. وبالتالي ، يمكن أن يسبب نقص مرونة الجلد والصحة العامةالتدخين:يؤدي تدخين السجائر إلى تعريض الجسم للعديد من المواد الكيميائية الضارة ، بما في ذلك النيكوتين وأول أكسيد الكربون. يمكن أن تضيق هذه المواد الأوعية الدموية وتقلل من تدفق الدم إلى الجلد. أثبتت الدراسات أن انخفاض تدفق الدم يمكن أن يضعف توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية الأساسية إلى الجلد ، بما في ذلك ألياف الكولاجين والإيلاستين