شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول الحمص يسبب مشاكل لمرضى النقرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الحمص واحدًا من أشهر الأطعمة المسلية التي يفضلها الكثيرون وخصوصًا في العيد، ولكن يسأل الكثيرون هل يؤثر الحمص على مرضى النقرس.

وحسب ما ذكره موقعwebmed ويعتبر الحمص بشكل عام من الأطعمة المنخفضة بدرجة كافية في البيورينات؛ حيث يمكن للأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من حمض البوليك أن يستهلكها بأمان.

ويعد الحمص من المأكولات التي يشتهر تحضيرها في الأعياد كنوع من التسالي؛ حيث تحتوي على الحمص يحتوي على أقل من 50 ميليجرام من البيورينات لكل 100 جرام، والتي تعتبر منخفضة نسبيًا.

ووجدت دراسات أثبتت، أن اتباع نظام غذائي منخفض البيورين يمكن أن يساعدك على خفض مستويات حمض البوليك المسبب لمرض النقرس، ولكن قد يكون من الصعب معرفة الأطعمة الآمنة ، لأن محتوى البيورين ليس متاحًا بسهولة على عبوات معظم الأطعمة.

وتعد البيورينات هي مركبات عضوية موجودة في جسمك تتحول إلى حمض البوليك. قد يؤدي تقليل عدد البيورينات التي تحصل عليها من خلال نظامك الغذائي إلى تقليل مستويات حمض البوليك في الدم وتقليل فرص الإصابة بالنقرس.

وينصح الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالنقرس بالحفاظ على استهلاكهم اليومي من البيورين أقل من 400 ملليجرام يوميًا، لتجنب أعراض النقرس، مثل آلام المفاصل الشديدة الالتهاب والاحمرار.